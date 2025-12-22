Головна Гроші Економіка
ДПС нарахувала податок українцям, які заробляють на OnlyFans

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці мають заплатити 18% із суми свого доходу з платформи OnlyFans
фото: habr.com

ДПС отримала дані про доходи українців на OnlyFans від Великої Британії

Державна податкова служба України (ДПС) провела обмін інформацією з податковими органами Великої Британії. Податкова дізналася про доходи своїх резидентів та нарахувала податок українцям, які заробляють на платформі OnlyFans. Про це розповіла виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«Щоб забезпечити цей обмін, ДПС у сукупності з іншими державними органами пройшла великий тест. Ми гарантували всьому світу, що наші системи надійні, нам цю інформацію можна повідомляти й ми можемо повідомляти інформацію про резидентів тих країн, які отримують доходи в нас», – пояснила Леся Карнаух. Тож ДПС отримала інформацію про доходи українців на OnlyFans.

Йдеться про дохід громадян України з цієї платформи, який не був не оподаткований податком на доходи фізичних осіб. За рішенням ДПС, українці мають заплатити 18% з суми свого доходу з платформи OnlyFans.

«Все, що стосується оцінки на предмет наявності кримінальних ознак в діяннях осіб, які отримували таким чином дохід, за межами компетенції Державної податкової служби», – додала Леся Карнаух. Вона також зауважила, що описані вище дії – це всі функції ДПС у цій справі.

Також Леся Карнаух заявляла, що водії сервісів онлайн-таксі, зокрема Uklon та Uber, які регулярно отримують дохід від перевезень, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб. За її словами, оподаткування доходів із цифрових платформ є частиною міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Раніше «Главком» писав про те, що українські громадяни, які перебувають за кордоном, зобов’язані декларувати доходи, отримані в інших країнах. Водночас повторно сплачувати податки в Україні не доведеться, якщо ці доходи вже були оподатковані за місцем проживання. За словами Лесі Карнаух, під час подання декларації громадяни вказують, у якій країні вони були податковими резидентами та які податки там сплатили.

