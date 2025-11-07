Головна Гроші Економіка
«Метінвест» відзвітував про сплату податків від початку року

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти
фото: depositphotos.com

Метхолдинг Ахметова від початку року заплатив 13,8 млрд грн податків до бюджету

Компанія «Метінвест», з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2025 року сплатила 13,8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У трійці найбільших за обсягом відрахувань – 3,3 млрд грн плати за користування надрами, 2,6 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. 

Також українські підприємства «Метінвесту» в січні-вересні 2025 року перерахували 1,4 млрд податку на прибуток та 499 млн грн екологічного податку. Військовий збір за 9 місяців цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року – до 694 млн грн, а плата за землю – на 7%, до 1 млрд грн.

«Металургія традиційно є одним із головних джерел наповнення державного бюджету та постачання валюти в економіку України. Сьогодні вона ще й надійний тил для фронту. «Метінвест» продовжує працювати заради перемоги й майбутнього нашої країни. Ми переконані: фінансова відповідальність бізнесу це основа оборони та відновлення держави», – зазначив гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».

металургія завод податки бюджет

