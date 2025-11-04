Головна Гроші Економіка
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
За словами Давиденка, комунікаційна стратегія компанії побудована на трьох принципах
фото: depositphotos.com

Україна сильна індустріальна держава, і здатна відновитися власними силами – металургійний холдинг Ахметова

Головне завдання представників української промисловості зараз – сформувати зрозумілий образ України як індустріальної держави, спроможної до відновлення власними силами. Про це розповів на PR-марафоні «У дзеркалі реальності» в Києві директор департаменту корпоративних комунікацій Групи «Метінвест» Олег Давиденко. 

За його словами, після втрати частини активів і скорочення кількості працівників унаслідок війни перед «Метінвестом» постали не лише виробничі, а й суспільні виклики.

«Ми – голос великої частини української економіки, наше завдання – нагадати і світові, і самим українцям, що сильна промисловість це основа відбудови країни. Без інженерів, металургів і гірників не буде відновлення», – наголосив Давиденко.

Він підкреслив, що сьогодні головним викликом для галузі є люди: утримати працівників у промислових регіонах і повернути престиж технічної освіти. Саме тому компанія створила перший приватний гірничо-металургійний університет – «Метінвест Політехніку», де вже навчається близько тисячі студентів, серед яких зростає частка ветеранів.

«Ми не можемо імпортувати людський капітал. Ніхто не приїде будувати нам заводи, це маємо робити ми самі. Тому інвестуємо у власну освіту, у власних людей», – зазначив він.

За словами Давиденка, комунікаційна стратегія компанії побудована на трьох принципах – практичності, цифровізації та людяності, а її ключова мета – підтримувати репутацію української промисловості як сучасної, необхідної та перспективної галузі.

Водночас, він наголосив, що ефективна комунікація бізнесу з державою, міжнародними партнерами та суспільством є критичною умовою збереження індустріального потенціалу країни.

«Ми не просто говоримо від імені «Метінвесту». Ми говоримо від імені всієї української промисловості. І робимо це для того, щоб світ бачив у нас не лише країну, яка воює, а й країну, яка будує», – підсумував Давиденко.

