Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
Українці за кордоном мають декларувати доходи
фото з відкритих джерел

Повторно платити податки в Україні не потрібно, якщо вони вже сплачені за кордоном

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, зобов’язані декларувати доходи, отримані в інших країнах. Водночас повторно сплачувати податки в Україні не доведеться, якщо ці доходи вже були оподатковані за місцем проживання. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, повідомляє «Главком».

За її словами, під час подання декларації громадяни вказують, у якій країні вони були податковими резидентами та які податки там сплатили.

«Якщо людина сплатила податки в іншій юрисдикції, то в Україні оподатковується лише та частина доходу, яка там не була оподаткована», – пояснила Карнаух.

Вона також зазначила, що Україна бере участь у міжнародній системі автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS. Це означає, що податкові органи різних країн обмінюються даними про рахунки та доходи платників податків.

«Україна готова до обміну інформацією зі 121 країною», – повідомила керівниця ДПС.

Водночас у Податковій наголошують, що така інформація може використовуватися виключно для податкових цілей. Передавати дані про доходи українців для кримінальних переслідувань заборонено.

«Ми маємо право відмовити в наданні інформації, якщо бачимо, що її хочуть використати не для податкових цілей», – додала Карнаух.

За даними Європейської комісії, станом на січень 2025 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали близько 4,3 млн громадян України. Найбільше українських біженців перебуває в Німеччині: понад 1,1 млн осіб, а також у Польщі: близько 985 тисяч.

Читайте також:

Теги: податки гроші біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрпошта» відмовила переказати 1000 грн на фонд
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
28 листопада, 16:07
Традиційний різдвяний стіл цього року обійдеться українцям у 1374 грн, майже без змін порівняно з минулим роком
Різдво-2025: скільки коштуватиме святковий стіл
10 грудня, 09:15
Під загрозою майже 200 тис. біженців, які прибули до Сполучених Штатів
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
25 листопада, 06:34
Підозрюваним у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
26 листопада, 16:26
Возз'єднання сімей в Ірландії вимагатиме доходу від 44 тис. євро
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
27 листопада, 14:21
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
9 грудня, 13:00
Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 17:55
Суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами
На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон
14 грудня, 17:15
З 1 березня 2026 року у Вільнюсі впровадять іменні квитки для проїзду громадським транспортом
У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови
19 грудня, 16:47

Економіка

Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
Аналітики вирахували, скільки Україна заробляла на експортованій тонні брухту у 2024 році
Аналітики вирахували, скільки Україна заробляла на експортованій тонні брухту у 2024 році
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
ЦВК озвучила вартість проведення майбутніх виборів в Україні
ЦВК озвучила вартість проведення майбутніх виборів в Україні
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua