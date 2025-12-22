Українці за кордоном зобов’язані декларувати іноземні доходи – Податкова

Повторно платити податки в Україні не потрібно, якщо вони вже сплачені за кордоном

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, зобов’язані декларувати доходи, отримані в інших країнах. Водночас повторно сплачувати податки в Україні не доведеться, якщо ці доходи вже були оподатковані за місцем проживання. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, повідомляє «Главком».

За її словами, під час подання декларації громадяни вказують, у якій країні вони були податковими резидентами та які податки там сплатили.

«Якщо людина сплатила податки в іншій юрисдикції, то в Україні оподатковується лише та частина доходу, яка там не була оподаткована», – пояснила Карнаух.

Вона також зазначила, що Україна бере участь у міжнародній системі автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS. Це означає, що податкові органи різних країн обмінюються даними про рахунки та доходи платників податків.

«Україна готова до обміну інформацією зі 121 країною», – повідомила керівниця ДПС.

Водночас у Податковій наголошують, що така інформація може використовуватися виключно для податкових цілей. Передавати дані про доходи українців для кримінальних переслідувань заборонено.

«Ми маємо право відмовити в наданні інформації, якщо бачимо, що її хочуть використати не для податкових цілей», – додала Карнаух.



За даними Європейської комісії, станом на січень 2025 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали близько 4,3 млн громадян України. Найбільше українських біженців перебуває в Німеччині: понад 1,1 млн осіб, а також у Польщі: близько 985 тисяч.