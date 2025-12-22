Головна Гроші Економіка
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
Україна отримала черговий транш прямої бюджетної допомоги від ЄС
фото: Shutterstock

Пряма бюджетна допомога ЄС спрямована на першочергові потреби України

Україна у межах Ukraine Facility отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Про це повідомляє Мінфін. 

Зазначається, що це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, та один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

«Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро за цією програмою; у 2025 році – понад 10,6 млрд євро.

Нагадаємо, що 13 листопада Україна отримала п'ятий транш від ЄС на €5,9 млрд. Частина цих коштів були надані в межах різних програм фінансової підтримки України Європейським Союзом. Мінекономіки повідомило, що €1,8 млрд Україна отримала в межах програми фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility, а €4,1 млрд надали за механізмом ERA loans (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). 

