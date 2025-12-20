ЦВК озвучила вартість проведення майбутніх виборів в Україні

Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови

Вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд грн, тоді як президентська кампанія є дорожчою

Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахуванням інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд грн, тоді як президентська кампанія є дорожчою.

Перший тур президентських виборів коштуватиме десь 4-5 млрд грн. Ще 6,5-7 млрд грн доведеться витратити в разі проведення другого, повторного голосування

Дубовик наголосив, що близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Водночас ці суми не включають витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення, а також можливого збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, адже у такому випадку зростуть валютні витрати.

«З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 млрд грн. Це умовна цифра, але вона жива – і це не менше», – підсумував заступник голови ЦВК, визнавши, що така сума є серйозним викликом для держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Як повідомлялось, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Варто зазначити, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів.