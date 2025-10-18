Відомий український футболіст отримав тяжке поранення на фронті

Спортсмен проходитиме тривалу реабілітацію

Колишній футболіст, ексзахисник низки українських команд Микола Закотюк зазнав поранення на передовій. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної асоціації футболу. Наразі 50-річний захисник України перебуває у лікарні, на нього чекає тривала реабілітація.

Як розповіла дружина військового, Микола приєднався до війська 19 квітня 2025 року. Тримав оборону біля Костянтинівки. Виходячи з позиції, отримав мінно-вибухове поранення.

Закотюк – вихованець львівських «Карпат». Устиг пограти за «Скелю», «Карпати», «Львів», «Верес», «Борисфен», «Ниву», «Закарпаття», МФК «Миколаїв», «Ворсклу-Нафтогаз» та ПФК «Олександрію». Найвищим здобутком гравця є фінал Кубка України-1999. Тоді «Карпати» програли київському «Динамо» із рахунком 0:3. Закотюк відіграв весь матч і «відзначився» «гірчичником». Микола завершив кар’єру гравця у 2007 році.

Раніше 23-річний український футболіст Микита Калін загинув, захищаючи Україну. Він приєднався до лав Збройних сил України в липні 2024 року. Загинув спортсмен 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області.

Нагадаємо, 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув Артем Дробот – колишній студент факультету природничих наук НаУКМА, один із засновників студентської організації «Український студент». Про це повідомила пресслужба Національного університету «Києво-Могилянська академія».