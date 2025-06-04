На Сумщині окупанти атакували завод з виробництва біопалива

Дюжина ворожих безпілотників влучила у завод

У ніч на 4 червня Російська Федерація вдарила по заводу з виробництва біоетанолу на Сумщині. Його атакували 12 безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Унаслідок ворожої атаки на Лебединську громаду пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. Також пошкоджено близько 10 приватних будинків. Поранених та загиблих немає. Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки та масштаби руйнувань.

Ворог пошкодив цистерни на території заводу фото: Facebook/Сумська обласна військова адміністрація

Біоетанол – це вид біопалива, який є етиловим спиртом (етанолом), отриманим шляхом ферментації цукрів із сільськогосподарських культур. Може використовуватись як паливо або домішка до бензину (наприклад, Е10 – це 10% етанолу в бензині). При згорянні виділяє менше шкідливих речовин, ніж звичайне викопне паливо.

Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми. Четверо людей загинули, 24 поранені. У місті 4 червня оголошено днем жалоби.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

6 фото На весь екран









Унаслідок удару є загиблі й постраждалі фото: Кордон. Медіа

Інститут вивчення війни вважає, що російські війська активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми.

Як повідомлялося Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, російські терористи знову атакували Харківщину: є руйнації будівель та виникли пожежі. Вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю