Депутати частково звільнили виробників дронів на оптоволокні від мита і податків

Оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну

Верховна Рада звільнила від ввізного мита та податку на додану вартість оптоволокно, волоконно-оптичні джгути та кабелі, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів та іншої оборонної продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідні законопроєкти №13305 і №13306 парламент підтримав конституційною більшістю – 302 і 303 голоси «за». Дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки та боротьби й мають критичне значення для Сил оборони України, але оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну.

Нагадаємо, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 км. Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

Раніше Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель, для представників командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України.

Як повідомлялося, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

До слова, Велика Британія спрямовує 350 млн фунтів стерлінгів цього року, аби збільшити постачання дронів до України. Якщо у 2024 році йшлося про 10 тис. безпілотників, то цьогоріч – 100 тис.