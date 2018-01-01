«Миколаївгаз Збут» похвалився зростанням кількості онлайн-платежів серед клієнтів

На сайті 104.ua зареєструвалися вже понад 60 тис. жителів Миколаївщини

Протягом нинішнього опалювального сезону через онлайн-сервіси за спожитий газ платять на 31% більше клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збуту». Популярності дистанційних послуг сприяє те, що фахівці компанії налагодили для споживачів газу доступ до п'яти платіжних систем, а також до «Особистого кабінету» на сайті 104.ua. Станом



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На сайті 104.ua зареєструвалися вже понад 60 тис. жителів Миколаївщини

Протягом нинішнього опалювального сезону через онлайн-сервіси за спожитий газ платять на 31% більше клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збуту». Популярності дистанційних послуг сприяє те, що фахівці компанії налагодили для споживачів газу доступ до п'яти платіжних систем, а також до «Особистого кабінету» на сайті 104.ua.

Станом на лютий 2018 року в «Особистому кабінеті» зареєструвалися понад 60 тис. клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збуту». З них майже чотири тисячі споживачів газу підключилися до сервісу за останні два місяці - тобто з початку року.

Найбільш активними користувачами онлайн-сервісів є жителі обласного центру. Ним користуються 38 тис. миколаївців. Друге місце займають жителі Первомайського району - майже 6 тис., а на третьому - Вознесенcкій район, де в Особистому кабінеті зареєстровані понад 4 тис. Таким чином, кожен шостий клієнт «Миколаївгаз Збуту» оцінив зручність цього сервісу і регулярно використовує його при розрахунках за газ.

Особистий кабінет дозволяє контролювати баланс свого особового рахунку, нарахування по пільгах та субсидіях і оплачувати за газ онлайн.

Крім того, зараз споживачі природного газу Миколаївській області можуть використовувати п'ять платіжних систем - Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, «Ощад 24» і «Приват 24», перші три з яких доступні прямо з Особистого кабінету. Деякі платіжні сервіси дозволяють оплатити за газ онлайн без комісії.

Споживачі газу все частіше використовують онлайн-сервіси для платежів. Так сервісом Portmone.com у січні скористалися на 22% більше споживачів газу, ніж у листопаді. За цей же час популярність iPay.ua зросла на 7%, а EasyPay.ua - на 61%.

«У сучасному світі інтернет-сервіси все більш затребувані. Адже зараз, маючи банківську карту й Інтернет, споживачі можуть оплатити за газ онлайн без комісії, не виходячи з дому. Це дуже зручно і, найголовніше - швидко. Адже не потрібно витрачати час на поїздку в банк і вистоювати в черзі. Оплата відбувається миттєво і без зайвих витрат. А кошти надходять на рахунок постачальника за пару днів», - говорить директор «Миколаївгаз Збуту» Наталія Левченко.