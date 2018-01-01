З початку опалювального періоду борг мешканців Миколаївської області за спожитий газ зріс на 70 млн грн

Держбюджет заборгував «Миколаївгаз Збуту» гроші за майже 60 млн. кубометрів газу для субсидіантів

На початок 2018 року ТОВ «Миколаївгаз Збут» не отримав із державного бюджету України понад 58 млн. куб. м природного газу, який було поставлено пільговикам та субсидіантам Миколаївської області. Загальний борг держбюджету перед «Миколаївгаз Збутом» за газ, поставлений для населення регіону, складає 407 млн грн. У



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Держбюджет заборгував «Миколаївгаз Збуту» гроші за майже 60 млн. кубометрів газу для субсидіантів

На початок 2018 року ТОВ «Миколаївгаз Збут» не отримав із державного бюджету України понад 58 млн. куб. м природного газу, який було поставлено пільговикам та субсидіантам Миколаївської області. Загальний борг держбюджету перед «Миколаївгаз Збутом» за газ, поставлений для населення регіону, складає 407 млн грн.

У відповідності до постанови КМУ №187 від 22.03.2017 року, оптовим постачальником газу для населення є державна компанія НАК «Нафтогаз України». В затвердженій урядом ціні газу доля НАК «Нафтогаз України» становить 85%. Що стосується «Миколаївгаз Збуту» , то компанія виконує роздрібні поставки газу для населення в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО), та здійснює збір коштів за спожитий населенням природний газ для розрахунку за нього перед оптовим постачальником.

В Миколаєві та області субсидії та пільги отримують майже 170 тис. домогосподарств. Це половина від загальної кількості клієнтів компанії. За відсутності компенсації із бюджету по субсидіям «Миколаївгаз Збут» не може повністю здійснити розрахунки з «Нафтогазом». Тобто, через державний борг за газ, спожитий пільговиками і субсидіантами, виникає борг компанії перед НАК «Нафтогаз України».

За даними Товариства, з початку опалювального періоду борг мешканців області за спожитий газ зріс на 70 млн грн. Середня заборгованість на одного споживача палива на Миколаївщині складає 744 грн. (тобто заборгованість за обсяг споживання за період від 1 до 3-х місяців).

«Чинним законодавством передбачається призупинення субсидії споживачам, які заборгували більше ніж за два місяці. Тому ми звертаємось до всіх наших клієнтів, а особливо до тих, хто отримує субсидію і має борги за послуги з газопостачання, терміново погасити їх, аби уникнути призупинення субсидії та відключення від газопостачання за існуючу заборгованість», - говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Аби попередити про можливі наслідки несплати за спожите паливо, «Миколаївгаз Збут» щомісяця надсилає боржникам повідомлення про необхідність погасити борг. За період 2017 року 31 тис. споживачам–боржникам були надіслані повідомлення про припинення газопостачання в разі несплати заборгованості, яка саме у них складає 78 млн. гривеень. Більше тисячі домогосподарств було відключено від газопостачання. Їх загальна заборгованість склала 12 млн. гривень.

Для погашення боргів ТОВ «Миколаївгаз Збут» просить своїх клієнтів-боржників невідкладно здійснити розрахунки за спожитий природний газ і таким чином позбавити себе додаткових витрат на відновлення газопостачання. А малозабезпеченим родинам рекомендує не зволікати із зверненням до органів соціального захисту населення для оформленням субсидій, а в разі

неможливості оплати ними існуючого боргу в повному обсязі, звернутись в компанію для укладання договору-реструктуризації.

Як відомо, ТОВ «Миколаївгаз Збут» - постачальник природного газу за регульованим тарифом на території Миколаївської області. «Миколаївгаз Збут» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 347 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 3 тис. підприємств, установ і організацій, найбільші з яких: ТОВ «Нібулон», ТОВ «Юнітранс», ПАТ «ЧСЗ» і багато інших.