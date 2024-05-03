Мінекономіки придумало, як захистити роботу українських дизайнерів від копіювання

Мінекономіки своїм наказом врегулювало порядок подання заявки на промисловий зразок

У середу, 1 травня, набули чинності нові правила охорони промислових зразків в Україні, які дозволяють бізнесу швидко реєструвати та захищати зовнішній вигляд своїх інноваційних продуктів від копіювання. Про це йдеться у наказі №6237 Міністерства економіки.

Відтепер при створенні українцями чогось нового та креативного, вони можуть захистити дизайн від копіювання. Промисловий зразок – це спосіб захисту зовнішнього вигляду вашого продукту, будь то меблі, упаковка або інше.

«Міністерство активно працює над розширенням можливостей бізнесу для використання інструментів охорони креативних рішень. Зовнішній вигляд промислових виробів відіграє ключову роль у просуванні продукції на ринку. Тому створення швидкого та прозорого механізму реєстрації прав на промислові зразки має сприяти бізнесу в отриманні охорони та виведенні своїх інноваційних продуктів на ринок», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Кіндратів розповів, що оновлені правила містять новели щодо електронного документообігу, а також включають положення, які дозволятимуть бізнесу оперативно управляти та комерціалізувати цей інтелектуальний актив ще на стадії реєстрації. Наказом визначаються правила подачі заявки на промисловий зразок, перелік документів, які потрібно надати, а також процедура проходження експертизи.

Нагадаємо, Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу Wipo Alert для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів

До слова, українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. За даними Міністерства економіки України, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).