Дії Китаю створили загрозу для світової популяції віслюків – Reuters

Експерти закликають до негайних заходів для захисту африканських віслюків та їхніх спільнот від негативного впливу цієї торгівлі

Популяція віслюків в Китаї зменшилася на понад 80%, як наслідок, китайці тепер купують шкури цих тварин з Африки

Попит Китаю на традиційні ліки продовжує призводити до вбивства мільйонів віслюків щороку. Про це повідомляють групи захисту тварин та ветеринарні експерти, пише Reuters.

E-jiao, який виготовляється з колагену, видобутого з віслючих шкур, має велику популярність в Китаї як важливий інгредієнт у харчових продуктах і косметичних засобах.

Іншими словами це коричневий або бурштиновий желатин, що отримується при тривалому варінні віслючих шкір. Численні китайські споживачі вважають, що він збагачує кров, покращує імунну систему та запобігає захворюванням.

Індустрія e-jiao потребує приблизно 5,9 мільйона віслючих шкур щорічно, що створює неймовірний тиск на глобальне населення віслюків. Через рекордне зниження популяції цих тварин у Китаї – їх стали закуповувати в Африці, що має загрозу для тамтешніх громад.

Хоча деякі африканські країни вжили заходів для обмеження торгівлі віслючою шкірою, такі як заборони експорту та забій ослів, – існує значний ризик продовження незаконної торгівлі.

Експерти наголошують на необхідності більш рішучих дій для захисту популяції віслюків і запобігання вбивству цих тварин в інтересах традиційної медицини. Ще вони попереджають про збільшення ризику поширення зоонозних захворювань, таких як бруцельоз та лептоспіроз, через торгівлю та транспортування віслючої шкіри.

Інше побоювання полягає в тому, що зростаючий попит на E-jiao призводить до перевантаження торгівлі віслючою шкірою з країн, таких як Пакистан і Афганістан, що загрожує цим тваринам на місцевому рівні та збільшує тиск на їхні спільноти.

Урядові представники наголошують на важливості взаєморозуміння та взаємовигідної співпраці між Китаєм та Африкою, але експерти закликають до негайних заходів для захисту африканських віслюків та їхніх спільнот від негативного впливу цієї торгівлі.

За звітом Джона Джонстона, експерта із китайсько-африканських відносин, який у січні минулого року опублікував дослідження під назвою «Китай, Африка та ринок віслюків», чотири ключові компанії контролюють більшість ринку e-jiao — Dong-E-E-Jiao лідирує з 60% часткою. Ця індустрія, відома своєю традиційною медичною цінністю, стала не тільки джерелом прибутку, але й об’єктом державного інтересу.

За даними захисників прав тварин, таких як Меган Шератон, торгівля шкірами віслюків стає причиною серйозних екологічних та соціальних проблем у регіоні.

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