В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація

Експерт: наразі через відсутність перетоків газу з України й в Україну ціни на українському газовому ринку відірвані від європейських

Необхідно створити умови для реалізації природного газу за найкращою ціною, коли є надлишкові обсяги ресурсу. Про це заявив президент Асоціації «Надрокористувачі України» Роман Сторожев.

Він наголосив, що в Україні потрібно запровадити механізм, який дозволяє експорт природного газу в той час, коли ситуація на ринку цьому сприяє.

«Коли є надлишкові обсяги, коли немає потреби їх тримати для балансу в сховищах, то повинна бути можливість реалізувати їх за найкращою ціною. Якщо внутрішній ринок не має попиту, то потрібно дозволити виходити на зовнішній ринок», – сказав Сторожев.

Водночас він додав, що наразі через відсутність перетоків газу з України й в Україну ціни на українському газовому ринку відірвані від європейських.

«Тому експорт має бути, щоб підтримувати цю кореляцію», – наголосив Сторожев.

Нагадаємо, в НАК «Нафтогаз України» вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.