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В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Роман Сторожев, президент Асоціації «Надрокористувачі України»
фото: Energy Club

Експерт: наразі через відсутність перетоків газу з України й в Україну ціни на українському газовому ринку відірвані від європейських

Необхідно створити умови для реалізації природного газу за найкращою ціною, коли є надлишкові обсяги ресурсу. Про це заявив президент Асоціації «Надрокористувачі України» Роман Сторожев. 

Він наголосив, що в Україні потрібно запровадити механізм, який дозволяє експорт природного газу в той час, коли ситуація на ринку цьому сприяє.

«Коли є надлишкові обсяги, коли немає потреби їх тримати для балансу в сховищах, то повинна бути можливість реалізувати їх за найкращою ціною. Якщо внутрішній ринок не має попиту, то потрібно дозволити виходити на зовнішній ринок», – сказав Сторожев.

Водночас він додав, що наразі через відсутність перетоків газу з України й в Україну ціни на українському газовому ринку відірвані від європейських.

«Тому експорт має бути, щоб підтримувати цю кореляцію», – наголосив Сторожев.

Нагадаємо, в НАК «Нафтогаз України» вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

Теги: Нафтогаз України експорт ринок газ

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