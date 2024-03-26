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Україна сформує реєстр вебсайтів, які порушують авторське право

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна сформує реєстр вебсайтів, які порушують авторське право
Суб’єкти авторського права можуть подавати звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності
фото з відкритих джерел

Україна – п'ятнадцята країна, що приєдналась до ініціативи протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності

Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу Wipo Alert для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 21 березня міністерство ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

«Завдяки взаємодії Мінекономіки з Wipo через платформу обміну даними Wipo Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі.

Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів», – йдеться у повідомленні.

Платформу адмініструє Міжнародна організація із захисту прав інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization). Країни-члени організації завантажують на Wipo Alert списки вебсайтів та мобільних застосунків, які порушують авторське право з погляду національних норм. Україна – п'ятнадцята країна, що приєдналась до ініціативи Wipo.

«Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада хоче посилити відповідальність за порушення авторського права.

До слова, у Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

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Теги: Мінекономіки технології Україна авторське право реєстр

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