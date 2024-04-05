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«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін
В «Укрметалургпромі» зауважили: реалізація металобрухту «Укрзалізницею» необхідна самій компанії
фото: Depositphotos

«Укрзалізниця» понад півроку не продає брухт: це загрожує компанії зривом фінплану

Ще у вересні минулого року «Укрзалізниця» припинила реалізовувати брухт через аукціони «Прозорро». І досі не поновила продажі – хоча ще у лютому голова УЗ Євген Лященко запевняв, що його компанія відновить поставки металобрухту на внутрішній ринок в обсязі 20 тис. тонн щомісяця вже з другої половини березня 2024 року. 

На сьогодні, враховуючи можливості АТ «Укрзалізниця» по відвантаженню металобрухту, можна говорити про дуже ймовірний зрив річного плану реалізації металобрухту цією компанією.

Тому ОП «Укрметалургпром» звернувся до Верховної Ради з проханням розблокувати продажі металобрухту АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться у листі на адресу заступника голови Комітету з питань економічної політики Дмитра Кисилевського.

Зокрема, в «Укрметалургпромі» зазначили, що цю стратегічну та дефіцитну для українських металургів сировину АТ «Укрзалізниця» припинила реалізовувати та постачати на внутрішній ринок України ще з вересня минулого, 2023 року, і це вкрай негативно позначилося на діяльності усієї металургійної галузі України.

«Основна мотивація зупинки цього процесу – внесення змін та доповнень у деякі підзаконні акти. Проте немає жодних вагомих підстав, які б унеможливлювали реалізацію металобрухту з підприємств АТ «Укрзалізниця», за умови додержання відповідних процедур організаційного характеру», – підкреслюється у листі.

В «Укрметалургпромі» зауважили: реалізація металобрухту «Укрзалізницею» необхідна самій компанії, оскільки забезпечує УЗ значні фінансові надходження, і потрібна металургійній галузі України, адже підприємства можуть недоотримати значний обсяг стратегічної сировини, що призведе до зриву виробничих програм та, як наслідок, до значних втрат державного бюджету України.

Нагадаємо, упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту. Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів. Таким чином, станом на зараз компанія недоотримала майже 300 мільйонів гривень.

Але З вересня «Укрзалізниця» перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони «Прозорро». Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи «Прозорро» – тому що ця схема, за всіма ознаками, містила корупційні ризики.

Теги: Кабмін Укрзалізниця ринок

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