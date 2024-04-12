Ринок праці: де найбільше роботи та скільки пропонують роботодавці

У березні 2024 року роботодавці опублікували 102 817 вакансій на порталі з пошуку роботи

У березні на ринку праці роботодавці були активнішими за шукачів. Компанії розмістили понад 100 000 вакансій на спеціалізованому порталі з пошуку роботи, а от конкуренція за них знову знизилася



У березні на ринку праці роботодавці були активнішими за шукачів. Компанії розмістили понад 100 000 вакансій на спеціалізованому порталі з пошуку роботи, а от конкуренція за них знову знизилася.

Дослідження щодо ситуації на ринку праці

У березні 2024 року ринок праці знову перетнув позначку у 100 000 вакансій, хоча у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, їх було вдесятеро менше. Про це йдеться в дослідженні ринку праці від спеціалізованого порталу з пошуку роботи Work.ua.

Водночас активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується. І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини. Так, особливо помітний спад спеціалізований портал з пошуку роботи зафіксував після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня.

Статистика відновлення ринку праці фото інфографіка Work.ua

У березні 2024 року роботодавці опублікували 102 817 вакансій на порталі з пошуку роботи. Тож вперше від листопада 2023 року кількість вакансій перевищила позначку у 100 000.

Дмнаміка вакансій з січня 2022 року по березень 2024 року фото інфографіка Work.ua

Як і минулого місяця, у 13 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Саме в цих областях бачимо також і найбільший приріст пропозицій роботи у березні: Тернопільська (+11%), Закарпатська (+8%), Полтавська (+7%), Кіровоградська (+7%), Хмельницька (+6%).

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Щодо областей-лідерів за кількістю вакансій, то тут вперше за довгий час зміни не були синхронними. Адже у чотирьох із них вакансій побільшало, а от в одній кількість роботи незначно скоротилася:

Київська область - 34 964 вакансії, +5% до лютого;

Львівська - 9 250, +4%;

Дніпропетровська - 9 231, +3%;

Одеська - 6 541, +4%;

Харківська - 3 563, -0,5%.

Області з найбільною цількістю вакансій у березні та лютому проти минулого року фото інфографіка Work.ua

Зменшення кількості вакансій на Харківщині повʼязують з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року. Удари по енергетичних обʼєктах вплинули на активність шукачів і роботодавців. А саме Харків стикнувся з чи не найбільшими проблемами після масованих обстрілів.

Традиційно на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерувала категорія «Сфера обслуговування». Однак від вересня 2023 року незмінним лідером була «Робочі спеціальності, виробництво». У березні 2024 року ситуація змінилася, тож маємо такий розподіл:

«Сфера обслуговування» - 17 722 вакансій, +10% до лютого;

«Робочі спеціальності, виробництво» - 17 283, +7%;

«Продаж, закупівля» - 14 348, +2%;

«Роздрібна торгівля» - 11 909, +6%;

«Логістика, склад, ЗЕД» - 9 822, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» - 9 781, +14%;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» - 9 348, +6%;

«Транспорт, автобізнес» - 8 143, +6%;

«Медицина, фармацевтика» - 7 352, +6%;

«Бухгалтерія, аудит» - 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» і «Медицина, фармацевтика».

Категорії з найбільшим приростом вакансій у березні проти лютого фото інфографіка Work.ua

Синхронно зі зростанням загальної кількості вакансій побільшало роботи для людей без досвіду (+11% до лютого) і студентів (+7%). Зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю (+5%) і пенсіонерів (+5%). На ринку праці стало на 9% більше пропозицій роботи для ветеранів. Пропозицій дистанційної роботи побільшало лише на 3%, а вакансій з вимогою про знання англійської мови - на 7%.

У березні на сайті з пошуку роботи шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Та попри це, показник конкуренції шукачів знову знизився. На це вплинуло кілька чинників. По-перше, обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників на сайті з пошуку роботи, від відвідуваності сайту до, власне, конкуренції. По-друге, збільшення кількості вакансій сприяє зниженню конкуренції. По-третє, зниження конкуренції після січневого піка є сезонним явищем на ринку праці.

Динаміка конкуренції щукачів - середня кількість відгуків на вакансію на місяць фото інфографіка Work.ua

Падіння конкуренції було практично синхронним. Цей показник зменшився в областях з традиційно високою конкуренцією: Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській. Не стали винятком і пропозиції дистанційної роботи, які завжди цікавлять шукачів найбільше.

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Низьку конкуренцію, як і раніше, бачимо у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській області. Щоправда, в останній спостерігаємо незначне збільшення конкуренції за вакансії. Це може бути повʼязано зі збільшенням кількості шукачів на 7% у цьому регіоні.

Зменшення конкуренції не оминуло навіть IT-сектор, зокрема і дві найконкурентніші посади - Front-end програміст і верстальник. Однак незначно зросла активність шукачів у відгуках на вакансії вебдизайнера та фармера акаунтів.

У березні на сайті з пошуку роботи шукачі оновили або створили 327 735 резюме. І хоча, як порівнювати з лютим, ця кількість майже не змінилася, у деяких категоріях кандидатів стало більше. Це, зокрема, «Охорона, безпека», «Культура, музика, шоу-бізнес», «Страхування» і «Топменеджмент, керівництво вищої ланки». Але це мінімальне зростання, до 1%.

Щодо географічного розподілу, то побільшало шукачів лише у Херсонській (+7%), Рівненській (+2%) та Миколаївській (+1%) областях. Але в абсолютних числах більшість резюме створені кандидатами з Київщини або тими, хто хоче працювати дистанційно. Середньостатистичний портрет шукача теж лишається незмінним: більшість кандидатів - це молоді жінки, що мають досвід роботи.

Розподіл кандидатів за віком, досвідом та статтю фото інфографіка Work.ua

Середня зарплата

Березень став винятком, і розмір середньої зарплати так і залишається на позначці 20 000 грн. З-поміж областей-лідерів незмінними лишилися зарплати у Львівській (20 000 грн) і Дніпропетровській (19 000 грн) областях. Після 4 місяців плато збільшився розмір середньої зарплати на Харківщині (+500 грн до 18 000 грн). Також цей показник зріс у Київській (+400 грн до 22 400 грн) й Одеській (+600 грн до 20 000 грн) області.

У березні також зросли зарплати у працівників деяких категорій:

«Страхування» - 25 000 грн, +14% до лютого;

«Нерухомість» - 37 500 грн, +7%;

«Освіта, наука» - 17 500 грн, +6%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» - 20 000 грн, +5%;

«Телекомунікації та зв’язок» - 21 000 грн, +5%;

«Юриспруденція» - 19 600 грн, +5%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України - в середньому 70 000 грн. Серед цивільних професій найбільші зарплати у березні мали: медіабайер (52 500 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 000 грн), бізнес-аналітик (38 000 грн).

Раніше повідомлялося, через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів. А це означає, що щонайменше 500 дітей з порушенням мовлення втрачають свого наставника.

Спеціалістів меншає з кожним роком – про це говорить і офіційна статистика. І йдеться не лише про логопедів.

«Від початку повномасштабного вторгнення в кілька разів зріс попит на психологів і психіатрів. Власне, з медициною ми бачимо саме зростання кількості вакансій подекуди на 60-70%, як порівнювати до повномасштабного вторгнення», – каже редакторка WORK.UA Євгенія Кузенкова.

До слова, Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Проте мовний бар'єр залишається однією із найважливіших проблем, які заважають більшості українців знайти роботу на території ФРН. Про це пише Tagesschau. Так, серед 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, станом на початок лютого працювали лише 25%.