Україна збільшує експорт через порти: які країни отримають продовольство

В рамках чорноморської зернової ініціативи українські експортери уже відправили через вітчизняні порти 17,6 млн тонн зерна

З українських портів у понеділок вийшли три судна з кукурудзою, пшеницею та соняшниковим шротом, повідомляє турецький Спільний координаційний центр (СКЦ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«16 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 201,8 тис тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Два судна – King Lan (56,1 тис тонн кукурудзи та 8, тис тонн соняшникового шроту) та Reachy Summer (71,5 тисячі тонн кукурудзи) – вирушили до Китаю. Суховантаж Erica переправить 21,2 тис. тонн пшениці та 44, 8 тис тонн кукурудзи до Іспанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В український порт Південний прямує судно, яке в понеділок пройшло морським гуманітарним коридором.

«Станом на 16 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 638 311 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1 301 суховантажного судна: 646 на прибуття в українські порти і 655 – на вихід з них», – резюмували у СКЦ.

Нагадаємо, вчора турецькій протоці Босфор біля Стамбулу сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України, турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції. Згодом рух протокою було частково відновлено.