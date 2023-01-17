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Україна збільшує експорт через порти: які країни отримають продовольство

Ірина Глотова
glavcom.ua
Україна збільшує експорт через порти: які країни отримають продовольство
Україна активно експортує зерно через порти
www.liga.net

В рамках чорноморської зернової ініціативи українські експортери уже відправили через вітчизняні порти 17,6 млн тонн зерна

 З українських портів у понеділок вийшли три судна з кукурудзою, пшеницею та соняшниковим шротом, повідомляє турецький Спільний координаційний центр (СКЦ).

«16 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 201,8 тис тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Два судна – King Lan (56,1 тис тонн кукурудзи та 8, тис тонн соняшникового шроту) та Reachy Summer (71,5 тисячі тонн кукурудзи) – вирушили до Китаю. Суховантаж Erica переправить 21,2 тис. тонн пшениці та 44, 8 тис тонн кукурудзи до Іспанії.

В український порт Південний прямує судно, яке в понеділок пройшло морським гуманітарним коридором.

«Станом на 16 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 638 311 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1 301 суховантажного судна: 646 на прибуття в українські порти і 655 – на вихід з них», – резюмували у СКЦ.

Нагадаємо, вчора турецькій протоці Босфор біля Стамбулу сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України, турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції. Згодом рух протокою було частково відновлено.

Теги: експорт гроші зерно порт

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