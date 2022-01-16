Коли Зеленський переможе олігархів – відповідь мольфарки

Боротися з олігархами Зеленському доведеться ще довго

Олена Стеценко спрогнозувала, скільки триватиме протистояння між президентом та олігархами

Боротьба президента Володимира Зеленського з олігархами не закінчиться цього року – це постійний процес. Про це на Апостроф TV розповіла мольфарка, знахарка, цілителька та переможниця популярного в Україні шоу «Битва екстрасенсів» Олена Стеценко.

«Боротьба з олігархами триватиме до кінця строку правління нашого президента. Навіть наступний глава держави буде продовжувати цю боротьбу», – зауважила мольфарка.

Олена Стеценко. Фото: ivona.ua

Олена Стеценко уточнила, що протистояння влади та олігархів, на її думку, триватиме ще 5-7 років.

«Бо з’являються нові партії, нові обличчя, які хочуть щось забрати, підім’яти під себе. Тому постійно буде ця боротьба, поки свідомість не зміниться в народу, у керівництва держави, і люди не зрозуміють, що вони крадуть у самих себе», – сказала знахарка.

Цілителька також заявила, що суди стосовно Порошенка цього року не закінчаться.

«Інші олігархи – Ахметов, Коломойський – залишаться за спинами своїх людей, які зараз є в управлінні держави, і вони будуть керувати державою через цих людей. Тобто сказати, що вони повністю підуть із політичної арени – ні, вони ніколи не підуть», – пояснила мольфарка.

Раніше карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські спрогнозувала, що Володимир Зеленський відбуде свій президентський термін повністю.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

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