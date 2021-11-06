Колишній бізнес-партнер Коломойского розповів, як олігарх отримає від Зеленського 20 млрд грн за газ

Корбан вважає, що Коломойський отримає виплати за давно витрачений газ за поточними цінами

Державний НАК «Нафтогаз України» хоче віддати структурам олігарха Ігоря Коломойського 700 млн м3 природного газу за ціною $1 тис. за 1 тис. м3, який був видобутий–спожитий населенням ще в 2006 році за ціною 315 грн/1тис м3. Про це повідомив колишній бізнес-партнер Коломойського бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

«Ось бачите, вони розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Подивіться ціну газу 2006 року. За 1тис. м3 – 315 грн. А тепер порівняйте різницю між цією ціною та $1тис. за 1тис. м3», – повідомив бізнесмен.

За даними ЗМІ, договір про передачу газу Коломойському державний НАК «Нафтогаз» планує ухвалити 30 листопада на загальних зборах акціонерів «Укрнафти».

За інформацією видання «Наші гроші», мова йде про 700 млн м3 газу (понад 5% всього запасу газу на зиму), які «Нафтога»з хоче передати «Укрнафті» Коломойського на суму $700 млн.

Цей газ, начебто, був добутий ще в 2006 році і тоді спожитий населенням. Тоді «Укрнафта» зобов’язана була продавати газ «Нафтогазу» для потреб населення по 315 грн/1тис м3.

Загалом «Укрнафта» Коломойського вимагає від держави 8 млрд м3 газу, що еквівалентно всьому державному газу в підземних газосховищах. Позов був поданий у 2018 році і до жовтня 2021 року жодного засідання по ньому не відбувалося, повідомляють «Наші Гроші».

Нагадаємо, напередодні, 5 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.