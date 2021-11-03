Закон про олігархів це кийок в руках команди Зеленського для залякування українців – Магда

Представники ЗеКоманди люблять порівнювати закон про олігархів з антитрастовим законодавством

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

«Фактично це – кийок, застосуванням якого Зеленський та його команда лякатимуть багатих співвітчизників. Звичайно, не всіх. Але помітне падіння рейтингу шостого президента змусить його соратників та самого Зеленського діяти більш завзято. Адже зовсім невипадково секретар РНБО Олексій Данилов завів пісню про сильну президентську владу», – зазначив політолог.

Магда додав, шо прагнення президентської команди підпорядкувати собі максимум фінансових та медійних ресурсів на тлі падаючого рейтингу зрозуміле.

Представники ЗеКоманди люблять порівнювати закон про олігархів з антитрастовим законодавством, яке було ухвалене у Сполучених Штатах наприкінці ХІХ століття, однак на справді використовує напрацювання Російської Федерації початку ХХІ століття.

«На жаль, українська влада зробила акцент на російський досвід, хоча і прикривається «американськими стандартами». Достатньо пригадати поневіряння Міхаїла Ходорковського та вигнання і трагічну смерть Бориса Березовського, щоб знайти неприємні аналогії. Банкова наразі зосередилася на залякуванні власників медіа, розраховуючи використовувати закон-кийок у контексті парламентських виборів, які мають пройти восени 2023 року», – вважає Магда.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії, які мають надійти через місяць.