Олігархи отримають пільговий газ Мінагрополітики як виробники харчової промисловості

Кабмін зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого

До реєстру пільговиків потрапили структури Юрія Косюка та Андрія Веревського

До складеного Міністерством аграрної політики переліку компаній, які мають право на пільговий природний газ, потрапили мережа АЗС ОККО та холдинги аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Відповідний реєстр затверджено наказом Мінагрополітики від 5 січня, оприлюдненим на сайті відомства.

Загалом до переліку пільговиком включено близько 7000 підприємств.

До реєстру пільговиків потрапили також структури «Миронівського хлібопродукту» Юрія Косюка та маслозаводи групи Kernel аграрного олігарха Андрія Веревського із сумарною річною виручкою близько понад 100 млрд грн.

Право отримувати газ за пільговою ціною отримали також підприємства групи OKKO, які забезпечують однойменну мережу АЗС харчовими продуктами, зокрема хлібобулочними виробами.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого. Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 7000 компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте також: