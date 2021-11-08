  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус
    Думки вголос

    Ахметов чи Коломойський? Кого першим Зеленський занесе в реєстр олігархів

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Зеленський усі ці роки активно допомагав олігархам виживати та багатіти за рахунок України - Ахметов чи Коломойський? Кого першим Зеленський занесе в реєстр олігархів
    Президент Зеленський усі ці роки активно допомагав олігархам виживати та багатіти за рахунок України

    Для відносин Зеленського з олігархами характерний «рваний стиль»

    Мовою оригіналу

    Президент Украины Зеленский подписал антиолигархический закон. Сразу надо признать ,что это довольно оригинальный закон, у которого будет тяжелая политическая судьба. Чтобы в будущем не произошло с этим законом или с Зеленским, он всегда будет носить его имя, как необычный политический жест. Этот антиолигархический закон может сделать его знаменитым и вызвать уважение общества, а может погубить его хрупкую политическую карьеру.

    С одной стороны, президент Зеленский все эти годы активно помогал нашим олигархам, тому же Фирташу, Ахметову, Коломойскому, выживать и богатеть за счет Украины. А с другой стороны, он обещал Западу и украинскому избирателю, что будет беспощадно бороться с ними, будет изгонять их с монопольных мест наживы, сверхприбыли и из политики. Эта противоречивость, очевидная для многих, забирает у него много сил и времени, делает эту борьбу сказочной и скучной, как плохой сериал. В отношении украинских олигархов президент Зеленский действует по принципу: «один шаг вперед, два шага назад». Будучи на словах решительным борцом с олигархами, на деле он делает очень робкие и осторожные шаги, пытаясь не слишком навредить своим добрым знакомым олигархам. А время и силы уходят, увеличивая риски и трудности Зеленского в реализации этого странного закона.

    Для его отношений с олигархами, с которым он лично хорошо знаком, характерен «рваный стиль». Он то спешит с ними бороться, не дожидаясь международной поддержки, например, Венецианской комиссии, то вдруг становится нерешительным и задумчивым. Гордясь тем, что за него голосовало 70% избирателей, Зеленский, вместе с тем, боится апеллировать к украинскому народу, опираться на него, в своей мифической борьбе с олигархами. А своих собственных сил и опыта прочно победить олигархов у него не хватает.

    У общественного мнения Украины остается только она возможность – наблюдать за антиолигархическими муками президента Зеленского и гадать, кого первым поставит президент Зеленский в реестре украинских олигархов – Ахметова или Коломойского. А кто последним «счастливцем» окажется в этом списке. Именно от иерархии известных персонажей этого списка будет зависеть, какой способ давления и нейтрализации президента Зеленского выберут украинские олигархи, высшая бюрократия и его политические противники: уличные беспорядки, хорошая взятка его свите, попытка переворота или обновление парламента как противовеса президентской власти.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський Рінат Ахметов олігархи Володимир Зеленський президент деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Басараб
    Михайло Басараб

    політолог, активіст Руху опору капітуляції

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ахметов чи Коломойський? Кого першим Зеленський занесе в реєстр олігархів