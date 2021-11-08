Ахметов чи Коломойський? Кого першим Зеленський занесе в реєстр олігархів

Для відносин Зеленського з олігархами характерний «рваний стиль»

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Президент Украины Зеленский подписал антиолигархический закон. Сразу надо признать ,что это довольно оригинальный закон, у которого будет тяжелая политическая судьба. Чтобы в будущем не произошло с этим законом или с Зеленским, он всегда будет носить его имя, как необычный политический жест. Этот антиолигархический закон может сделать его знаменитым и вызвать уважение общества, а может погубить его хрупкую политическую карьеру.

С одной стороны, президент Зеленский все эти годы активно помогал нашим олигархам, тому же Фирташу, Ахметову, Коломойскому, выживать и богатеть за счет Украины. А с другой стороны, он обещал Западу и украинскому избирателю, что будет беспощадно бороться с ними, будет изгонять их с монопольных мест наживы, сверхприбыли и из политики. Эта противоречивость, очевидная для многих, забирает у него много сил и времени, делает эту борьбу сказочной и скучной, как плохой сериал. В отношении украинских олигархов президент Зеленский действует по принципу: «один шаг вперед, два шага назад». Будучи на словах решительным борцом с олигархами, на деле он делает очень робкие и осторожные шаги, пытаясь не слишком навредить своим добрым знакомым олигархам. А время и силы уходят, увеличивая риски и трудности Зеленского в реализации этого странного закона.

Для его отношений с олигархами, с которым он лично хорошо знаком, характерен «рваный стиль». Он то спешит с ними бороться, не дожидаясь международной поддержки, например, Венецианской комиссии, то вдруг становится нерешительным и задумчивым. Гордясь тем, что за него голосовало 70% избирателей, Зеленский, вместе с тем, боится апеллировать к украинскому народу, опираться на него, в своей мифической борьбе с олигархами. А своих собственных сил и опыта прочно победить олигархов у него не хватает.

У общественного мнения Украины остается только она возможность – наблюдать за антиолигархическими муками президента Зеленского и гадать, кого первым поставит президент Зеленский в реестре украинских олигархов – Ахметова или Коломойского. А кто последним «счастливцем» окажется в этом списке. Именно от иерархии известных персонажей этого списка будет зависеть, какой способ давления и нейтрализации президента Зеленского выберут украинские олигархи, высшая бюрократия и его политические противники: уличные беспорядки, хорошая взятка его свите, попытка переворота или обновление парламента как противовеса президентской власти.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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