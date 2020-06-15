Міністра Ігоря Петрашка закликали терміново відмінити квоти на імпорт сірчаної кислоти через зупинку «Сумихімпром»



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Авдіївський коксохімічний завод може зупинити виробництво

Авдіївський коксохімічний завод може припинити свою діяльність, що матиме надзвичайно негативні наслідки для держави

Зупинка ПАТ «Сумихімпром» спричинила дефіцит та зростання цін на сірчану кислоту на ринку, що призведе до збільшення собівартості продукції Авдіївського коксохіму та загрожує зупинкою підприємства. Про це йдеться у зверненні ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод» до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

В зверненні зазначають, що через аварію на найбільшому виробнику сірчаної кислоти в Україні – ПАТ «Сумихімпром» - на ринку виник значний дефіцит цього ресурсу, що вже призвело до зростання цін на нього та збільшить собівартість продукції промислових підприємств.

«Через нездатність вітчизняних виробників забезпечити попит ринку, а також через існуючі спеціальні обмеження на імпорт сірчаної кислоти виникає ризик, що ПРАТ «АКХЗ» (Авдіївський коксохімічний завод ) може припинити свою діяльність, що матиме надзвичайно негативні наслідки для держави», - зазначається в зверненні.

Зважаючи на критичність ситуації, на підприємстві закликали Мінекономрозвитку негайно скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, щоб Авдіївський коксохім мав можливість забезпечити своє виробництво сірчаною кислотою.

«Підприємство вважає, що спеціальні заходи у вигляді квот на імпорт сірчаної кислоти необхідно терміново відмінити», - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Промисловці 12 червня цього року закликали Мінекономіки терміново відмінити квоти на сірчану кислоту як неефективні. Запровадження квот на сірчану кислоту для захисту національних виробників виявилось неефективним, їх потрібно скасувати. Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.