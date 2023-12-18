Міноборони розповіло, як працює нова система закупівель за стандартами НАТО

Заступник міністра розповів, як покращать і якість,і вартість закупівель

Міністерство оборони України запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО та повідомило, що «повністю замінила пострадянську». Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

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«Наша мета – стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом «тут і зараз». Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно», – зазначив Кліменков.

За словами заступника міністра, на першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель. Він відповідає за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель.

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«На другому рівні у міністерстві з’явився новий заступник – Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість», – розповів заступник міністра.

Дмитро Кліменков додав, що безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»). Воно закуповуватиме їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали.

За словами заступника міністра, за схожим принципом побудована закупівля озброєння, якою займається «Агенція оборонних закупівель». Він заявив, що вже є перші результати – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Кліменков додав, що агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами та вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.