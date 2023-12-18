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Міноборони розповіло, як працює нова система закупівель за стандартами НАТО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міноборони розповіло, як працює нова система закупівель за стандартами НАТО
Закупівлями тилового майна та озброєння займатимуться окремі агенції
фото: depositphotos

Заступник міністра розповів, як покращать і якість,і вартість закупівель 

Міністерство оборони України запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО та повідомило, що «повністю замінила пострадянську». Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

«Наша мета – стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом «тут і зараз». Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню – взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно», – зазначив Кліменков.

За словами заступника міністра, на першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель. Він відповідає за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель.

«На другому рівні у міністерстві з’явився новий заступник – Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість», – розповів заступник міністра.

Дмитро Кліменков додав, що безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство – «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»). Воно закуповуватиме їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали.

За словами заступника міністра, за схожим принципом побудована закупівля озброєння, якою займається «Агенція оборонних закупівель». Він заявив, що вже є перші результати – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Кліменков додав, що агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами та вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

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Теги: НАТО Міноборони озброєння

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