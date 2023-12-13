Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна
Україна отримає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси та протитанкову зброю
У вівторок, 12 грудня, президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. До нього увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Зазначається, що новий пакет військової допомоги є п’ятдесят третім траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.
Перелік озброєння включає:
- ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
- компоненти системи протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
- запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн.
Як повідомлялося, на пресконференції Зеленського та Байдена у Вашингтоні президент США вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.
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