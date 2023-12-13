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Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна
12 грудня Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн
фото з відкритих джерел

Україна отримає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси та протитанкову зброю

У вівторок, 12 грудня, президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. До нього увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги є п’ятдесят третім траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

Перелік озброєння включає:

  • ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • компоненти системи протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для знешкодження перешкод;
  • обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
  • запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. 

Як повідомлялося, на пресконференції Зеленського та Байдена у Вашингтоні президент США вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України. 

Теги: США зброя Міноборони боєприпаси озброєння

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