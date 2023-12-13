Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна

Україна отримає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси та протитанкову зброю

У вівторок, 12 грудня, президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. До нього увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що новий пакет військової допомоги є п’ятдесят третім траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів Міноборони США для України з серпня 2021 року.

Перелік озброєння включає:

Будь ласка, читайте текст після реклами

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн.

Як повідомлялося, на пресконференції Зеленського та Байдена у Вашингтоні президент США вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.