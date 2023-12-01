Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»
Кайса Оллонгрен вважає, що жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки
фото з відкритих джерел

Кайса Оллонгрен: «Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил»

Країни Європи мають зміцнювати свої збройні можливості та бути готовими до бою. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Twitter (X). 

За її словами, жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки. «Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО», – наголосила Оллонгрен.

Міністр зазначила, що на території ЄС не було воєн, тому для країн членство у блоку є «водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності».

«Щоб так і залишилось, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути «готовими до бою», – додала очільниця Міноборони. 

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.

Читайте також: Росія готується до можливих конфліктів з країнами НАТО – ISW

Теги: Нідерланди НАТО війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай обмежує продаж графіту, необхідного для виробництва електрокарів
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
Вчора, 09:14
Підписанти дійшли згоди, що майбутні парламентські і президентські вибори проводяться після завершення війни та воєнного стану
Парламентські сили уклали пакт про ненапад: вибори лише після війни (документ)
28 листопада, 21:12
«Запрошення» до ТЦК можуть вручити чоловікам, які належать до однієї з п’яти категорій
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
28 листопада, 12:41
Силами ППО знищено 71 ворожий дрон
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
25 листопада, 11:37
За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті
Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни
22 листопада, 21:00
Повітряні сили назвали західні системи, які стануть основою української ППО
Повітряні сили назвали західні системи, які стануть основою української ППО
21 листопада, 17:51
Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону
Атака на Хмельниччину: влада повідомила деталі
17 листопада, 08:38
Окупанти локально наступають під Бахмутом: аналітики ISW оцінили рівень загрози
Окупанти локально наступають під Бахмутом: аналітики ISW оцінили рівень загрози
10 листопада, 09:25
Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки
Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)
2 листопада, 15:47

Політика

Саміт ЄС у грудні. Орбан зробив пропозицію щодо України, що потішить Путіна
Саміт ЄС у грудні. Орбан зробив пропозицію щодо України, що потішить Путіна
Наступним лідером КНДР стане жінка? ЗМІ знайшли нове підтвердження
Наступним лідером КНДР стане жінка? ЗМІ знайшли нове підтвердження
Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»
Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»
Депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами
Депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами
США можуть ввести санкції проти Туреччини: названо причину
США можуть ввести санкції проти Туреччини: названо причину
Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв
Перемир'я у Газі закінчилося. ЦАХАЛ оголосив про поновлення боїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
38K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
36K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
33K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
17K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус
7207
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua