Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»

Кайса Оллонгрен вважає, що жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки

Кайса Оллонгрен: «Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил»

Країни Європи мають зміцнювати свої збройні можливості та бути готовими до бою. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Twitter (X).

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За її словами, жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки. «Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО», – наголосила Оллонгрен.

Міністр зазначила, що на території ЄС не було воєн, тому для країн членство у блоку є «водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності».

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«Щоб так і залишилось, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути «готовими до бою», – додала очільниця Міноборони.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.

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