Міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто

Якщо у вас немає накопичень в недержавних пенсійних фондах, розраховувати на пенсію взагалі не варто, зазначив Марченко

Українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавні пенсійні фонди (НПФ). Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Повинна бути етапність, ми не можемо відразу піти і роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тому на початку будемо залучати державний накопичувальний інститут: державний пенсійний фонд або державну керуючу компанію. До того ж на початковому етапі у нас є трохи інструментів для вкладень – це можуть бути ОВДП», – сказав міністр, відповідаючи на питання про формат реформи пенсійної системи, який зараз обговорюється.

За його словами, багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, накопичувальна система показала свою неефективність.

«Це не так. Солідарна пенсія повинна бути разом з накопичувальної. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочується, а кількість пенсіонерів – зростає. Мені сорокарічному на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто. Тоді два варіанти – або я сам шукаю можливості і відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це призведе до фіскальних втрат бюджету, і це все повинні розуміти», – зазначив Марченко.

За його словами, забезпечити пенсіями в майбутньому нинішнє активне населення можна тільки через впровадження накопичувальних пенсійних фондів. Це не стосується тих, хто вийде на пенсію через п'ять років, підкреслив міністр.

Зараз запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як інше джерело в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

«Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заявляючи – якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть», – заявив Марченко.

Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

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