Експерти пояснили, чому пенсії можуть стати мізерними і як цьому запобігти

Українська пенсійна система потребує суттєвого реформування

Солідарна пенсійна система, яка на сьогодні запроваджена в Україні, має велике навантаження та працює на дуже низькому рівні забезпечення, бо кількість працівників вже зараз менша за кількість пенсіонерів. Про це виданню Lb.ua розповів член ради пенсійного фонду «Соціальний стандарт» Віталій Мельничук.

Через це, на думку фахівця, у майбутньому пенсійні виплати, що отримуватимуть громадяни, будуть мінімальними. Тож, щоб виправити ситуацію, треба ввести другий рівень пенсійної системи – обов’язковий накопичувальний. Його планує запровадити чинний уряд.

Потенційно це може загрожувати збільшенням податкового тиску на населення, однак наразі обговорюється можливість фінансування накопичувального рівня в межах існуючих платежів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, фінансування накопичувальної частини майбутніх пенсій планується за формулою «1+1%».

«1% з ЄСВ, 1% – за рахунок іншого джерела. Це може бути ПДФО (це дискутується), або пряма бюджетна програма, до чого ми більш схильні», – розповів посадовець.

Однак, на думку ексзаступника глави Пенсійного фонду України Віктора Колбуна, такий рівень фінансування накопичувального рівня є недостатнім.

«1+1% – якщо немає іншого виходу, то нехай буде, але ефективність такої системи дуже низька, в першу чергу, для людей, бо при ставці сумарно 2% вони не можуть навіть за 20 років накопичити більш-менш якісь кошти. При такій ставці можна буде додати до (солідарної) пенсії десь 5%, а може, навіть, менше. Я вважав би, що ефективно запускати накопичувальну систему на ставці 2+2%», – вважає він.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

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