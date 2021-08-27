«Люди люблять перекручувати»: міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії

Сергій Марченко: я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, то на пенсію розраховувати не варто

Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано, заявив Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у своїй заяві щодо необхідності відкладати самостійно пенсійні кошти українцям, яким зараз до 40 років, говорив особисто про себе. Свою заяву, зроблену напередодні, урядовець пояснив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, то на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде досить низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Так само це може стосуватися будь-кого – 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб в майбутньому мати пенсії», – сказав він.

Марченко відповів на запитання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з «чорною» зарплатою.

«Я в жодному разі не хотів би, щоб це пов'язувалося з несплатою податків або ЄСВ. У нас солідарна пенсійна система, і сплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам. Зараз розмір ЄСВ досить незначний у порівнянні з тим, що було раніше. Його у 2015 році знизили у 2 рази. В результаті дефіцит Пенсійного фонду також зріс у два рази. І ми будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку, але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує. Так що в цих умовах ми повинні шукати механізми, щоб стимулювати громадян самостійно відкладати на пенсію», – сказав він.

Міністр уточнив, що держава думає і відпрацьовує конкретні законопроєкти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення.

«Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи», – підсумував Марченко.

Раніше міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

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