Українці можуть отримати пенсії померлих родичів

Як зробити так, щоб виплатили недоплачені пенсії родичів

В Україні громадяни зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, що були їм нараховані до дня смерті. Заяву про виплату коштів потрібно подати протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Про це інформує «Пенсійний кур'єр».

Хто має право отримати гроші

Так, сума пенсії виплачується по місяць смерті включно. Отримати гроші можуть члени сім'ї покійного, які проживали разом із ним на день смерті, а саме:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років;

діти-сироти, які досягли 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Як забрати кошти

За виплатою потрібно звернутися протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

Окрім того, якщо немає членів сім'ї або за виплатою не протягом шести місяців, пенсія буде входити до складу спадщини.

Також, якщо пенсію зараховували на банківський рахунок, банк повинний припинити зарахування коштів з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача.

Які документи для цього потрібні:

документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтво про смерть померлого родича;

документи, який підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім’ї або рішення суду;

документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи;

заява про виплату недоотриманої пенсії до Пенсійного фонду;

після 6 місяців від дня смерті пенсіонера додається ще свідоцтво про право на спадщину, оформлене нотаріусом.

Важливо, що у разі звернення кількох членів сім’ї сума пенсії ділиться між ними порівну.

Нагадаємо, найближчим часом українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій. Процес буде здійснюватися в три етапи.

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