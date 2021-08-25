Мінсоцполітики назвало важливі умови для отримання великої пенсії

Що потрібно для отримання великої пенсії

Міністерство соціальної політики України визначило низку факторів, необхідних для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень в Україні.

Про це йдеться в інформаційному матеріалі відомства.

Запитання та відповіді про накопичувальні пенсії

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Так, на такі виплати можуть розраховувати лише громадяни, які мають повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.

Як отримати високі виплати

Зокрема, при внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень, і прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції це можливо.

У Мінсоцполітиці провели розрахунки в сьогоднішніх цінах і побудували модель для українця, який:

отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;

має 35 років стажу;

отримує щомісяця 2% від зарплати на власний пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним ПДФО.Також він суми зарплат ЄСВ отримує 2%;

по завершенню роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;

весь час накопичення кошти українця працюють з прибутковістю + 0,25% вище за рівень інфляції на місяць;

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні –3,6 тисячі гривень.

Відповідно, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від її зарплати.

Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

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