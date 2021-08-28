До кінця року пенсії в Україні зростуть ще тричі, кому піднімуть виплати

Перший етап підвищень запланований на 1 жовтня 2021 року

Найближчим часом українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій. Процес буде здійснюватися в три етапи. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Так, перший етап підвищень запланований на 1 жовтня 2021 року. Розмір додаткових виплат складе 400 гривень. Цю надбавку отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років.

Мінімальна пенсія цієї категорії громадян становитиме 2500 гривень.

Другий етап відбудеться 1 грудня 2021 року. В цей час збільшиться мінімальна зарплата з 6000 гривень до 6500. З огляду на прив’язку розміру пенсій до мінімальної зарплати, з цього дня підвищаться і пенсійні виплати для громадян, які старше 65 років. Вона складе 2600 гривень за умови наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків.

Також з 1 грудня 2021 року збільшиться мінімальний прожитковий мінімум (з 2294 до 2393 грн), який теж впливає на розмір пенсійних виплат. У зв’язку з цим мінімальна пенсія в Україні зросте з 1854 до 1934 гривень. Також з 1 грудня очікується підвищення доплат за понаднормовий стаж та впровадження інших надбавок і доплат до пенсій.