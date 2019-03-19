Місія МВФ позитивно оцінила виконання Україною умов нової програми Stand-by



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі закордонні партнери занепокоєні рішенням Конституційного Суду щодо скасування норми про незаконне збагачення, - Маркарова

Технічна місія МВФ, що закінчила свою роботу в Україні минулого тижня, позитивно оцінила виконання умов нової програми співпраці. Оціночна місія Фонду очікується у травні-червні. Про це в ефірі Радіо НВ сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

«У грудні минулого року було затверджено нову програму (співпраці між МВФ та Україною - ред.). Перший перегляд за цією програмою у нас буде в травні-червні. На минулому тижні завершила роботу технічна місія МВФ. Це не оціночна місія, що йде перед переглядом програми, це технічна місія, яка приїжджає, щоб подивитись, яким чином ми прогресуємо по програмі. Технічна місія позитивно оцінила виконані умови (програми- ред.)», - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що наразі закордонні партнери занепокоєні рішенням Конституційного Суду щодо скасування норми про незаконне збагачення.

Як повідомлялося, 26 лютого Конституційний Суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, що передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Наприкінці минулого року МВФ і уряд України дійшли згоди про запровадження нової 14-місячної угоди Stand-by (SBA). Програма SBA замінила програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, що мала завершитися в березні 2019 року. Обсяг нової програми становить 3,9 млрд доларів США. Перший транш у 1,4 млрд доларів США Україна отримала у грудні, ще 2,5 млрд доларів США, за прогнозами НБУ, мають надійти у травні та листопаді 2019 року.