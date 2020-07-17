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    У МВФ прокоментували призначення Шевченка головою Нацбанку

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    16 липня&nbsp;Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка&nbsp;головою Національного банку України - У МВФ прокоментували призначення Шевченка головою Нацбанку
    16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України

    У Фонді зазначили, що «надважливо зберегти незалежність НБУ»

    Міжнародний валютний фонд сподівається, що новий голова Національного банку України Кирило Шевченко збереже незалежність регулятора.

    Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

    «Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов. Упродовж останніх років ефективне проведення НБУ грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Нацбанку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового голови», — заявив представник МВФ.

    Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. «За» проголосували 332 нардепи.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

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