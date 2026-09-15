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Віталій Шапран Економічний експерт

Трамп просить не бити по російських НПЗ. А що отримає за це Україна?

glavcom.ua
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Україна вибила переробки тільки приблизно на 1,5 млн барелів на добу
колаж: glavcom.ua

Про зупинку ударів по виробниках дизельного пального

При всій повазі до президента Трампа, його реляції щодо необхідності припинити бити по російським потужностям з виробництва дизельного пального у РФ – це в чистому вигляді політичний тиск.

Справа в тому, що удари України по російських НПЗ навпаки примушують РФ більше експортувати нафти і давати більшу знижку покупцям такої нафти, бо інакше її просто не продати.

Зупиняти видобуток нафти росіяни не можуть, бо це дорого, і відновити його потім буде проблемно і часто неможливо. Тому ударами по російських НПЗ Україна як раз насичує ринок дешевою російською нафтою.

А от проблема з дефіцитом потужностей для переробки нафти в пальне дійсно є. Але тут є нюанс. Звичайні обсяги переробки нафти у РФ становлять 5,3 млн барелів на добу, на Близькому Сході – 11,6 млн барелі на добу.

Україна вибила переробки тільки приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Дійсно, є проблема, що по окремих видах палива виведено до 50% потужностей, але це здебільшого стосується бензину.

Дизельне ж пальне з РФ до США не експортується, тож заяви міністра фінансів США, міністра енергетики США, а потім і президента Трампа мають політичний відтинок. Проблему потрібно вирішувати не у РФ, а на Близькому Сході з Іраном і хуситами.

До речі, Іран отримував від РФ розвідувальні дані для того, щоб бити по базах США на Близькому Сході. Більше того, за даними FT, Іран звертався до РФ з метою отримання нових БпЛА для ударів по Ізраїлю, а з липня 2026 року Іран є найбільшим покупцем російського зерна, яке виявилось непотрібним в запланованих обсягах навіть КНР.

Втім, якщо адміністрація Трампа має якусь інформацію про залежність цін на дизельне пальне в США від рівня виробництва у РФ, то думаю призупинити на 1-2 місяці удари по НПЗ, які виробляють дизельне пальне, цілком можливо.

У РФ ще дуже добре горять виробники добрив (знайдіть відео вибуху в Бейруті у 2020 році), кисневі цехи та коксохіми на металургійних комбінатах, а також ще з десяток потенційних цілей.

Але у разі врахування побажань президента США має бути відповідні зустрічні дії, наприклад 500 ракет до Patriot в подарунок.

Я просто хотів би нагадати нашим американським друзям (які точно мене читають), що Україна не нападала на РФ, і зараз захищається від агресії, а не навпаки.

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Джерело
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Теги: нафта росія війна бензин Україна дизельне пальне

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Віталій Шапран

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