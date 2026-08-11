Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму

Попри місячне зниження, за рік валютна «подушка» країни зросла одразу на 19%

Міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Національного банку України.

Для порівняння, станом на 1 серпня 2025 року обсяг міжнародних резервів України становив $43,03 млрд. Головний тиск на резерви протягом липня чинили валютні інтервенції Національного банку та платежі України за зовнішніми зобов'язаннями.

Так, протягом місяця НБУ продав на валютному ринку $4,75 млрд, тоді як придбав лише $1,8 млн. Таким чином, чистий продаж валюти становив близько $4,75 млрд.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті протягом липня Україна витратила $515,4 млн. Найбільша частина цієї суми – $433,3 млн – припала на обслуговування та погашення валютних ОВДП.

Ще $58,7 млн спрямували на виконання зобов'язань перед Світовим банком, $6,9 млн – перед Європейським Союзом та $16,5 млн – перед іншими кредиторами.

Крім того, Україна окремо сплатила Міжнародному валютному фонду $174,2 млн. Водночас резерви отримали низку надходжень. Зокрема, $683,3 млн надійшло від МВФ, $498,7 млн – через рахунки Світового банку, а ще $458,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.

Окремо Україна отримала $5,1 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Через цільове призначення ці кошти безпосередньо не зараховуються до міжнародних резервів.

Водночас резерви збільшуються, коли уряд продає отриману валюту Національному банку в обмін на гривню для подальшого фінансування відповідних видатків. У липні таким чином було конвертовано $3,43 млрд, що підтримало обсяг міжнародних резервів.

За оцінкою Національного банку, наявного обсягу міжнародних резервів достатньо для фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, Національний банк з 11 серпня суттєво розширив валютні ліміти для громадян, бізнесу та фінансового сектору. Зокрема, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти зріс із 50 тис. до 200 тис. грн.