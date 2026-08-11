Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Резерви України опустилися до $51,2 млрд
фото: НБУ

Попри місячне зниження, за рік валютна «подушка» країни зросла одразу на 19%

Міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Національного банку України.

Для порівняння, станом на 1 серпня 2025 року обсяг міжнародних резервів України становив $43,03 млрд. Головний тиск на резерви протягом липня чинили валютні інтервенції Національного банку та платежі України за зовнішніми зобов'язаннями.

Так, протягом місяця НБУ продав на валютному ринку $4,75 млрд, тоді як придбав лише $1,8 млн. Таким чином, чистий продаж валюти становив близько $4,75 млрд.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті протягом липня Україна витратила $515,4 млн. Найбільша частина цієї суми – $433,3 млн – припала на обслуговування та погашення валютних ОВДП.

Ще $58,7 млн спрямували на виконання зобов'язань перед Світовим банком, $6,9 млн – перед Європейським Союзом та $16,5 млн – перед іншими кредиторами.

Крім того, Україна окремо сплатила Міжнародному валютному фонду $174,2 млн. Водночас резерви отримали низку надходжень. Зокрема, $683,3 млн надійшло від МВФ, $498,7 млн – через рахунки Світового банку, а ще $458,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.

Окремо Україна отримала $5,1 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Через цільове призначення ці кошти безпосередньо не зараховуються до міжнародних резервів.

Водночас резерви збільшуються, коли уряд продає отриману валюту Національному банку в обмін на гривню для подальшого фінансування відповідних видатків. У липні таким чином було конвертовано $3,43 млрд, що підтримало обсяг міжнародних резервів.

За оцінкою Національного банку, наявного обсягу міжнародних резервів достатньо для фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, Національний банк з 11 серпня суттєво розширив валютні ліміти для громадян, бізнесу та фінансового сектору. Зокрема, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти зріс із 50 тис. до 200 тис. грн.

Читайте також:

Теги: НБУ гроші Держрезерв Україна Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Будинок, незадекларований ексзаступником керівника Київського СІЗО
Умисне недекларування будинку: оголошено підозру ексзаступнику керівника Київського СІЗО
3 серпня, 18:47
Богдан Грішенков зізнався, що хотів би бачити молодих чоловіків, які вільно ходять вулицями Києва, у війську
Командир «Азова» зізнався, що йому найбільше болить під час приїздів до цивільних міст
1 серпня, 17:15
Глава Пентагону Піт Гегсет відтермінував передачу військової допомоги Україні
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
28 липня, 09:52
«Фламінго» здатна нести 1150 кг вибухівки – достатньо, щоб пробивати бетонні укриття
Fire Point розкрила ціну та реальну дальність ракети «Фламінго»
28 липня, 01:44
Атомний ракетний крейсер «Адмірал Нахімов»
Росія повертає в стрій атомний крейсер: аналітики вказали на проблему
17 липня, 14:13
Сергій Кирієнко курує анексованими територіями України з травня 2022 року
РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі
15 липня, 23:22
Станом на липень 2026 року Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром кількох компаній, серед яких «Солар Продакшн Україна»
Мільйонер і латифундист. Якими статками володіє кандидат у прем'єри Сергій Корецький
15 липня, 09:33
Геннадій Татарченко розповів про створення хіта «Юний орел»
Композитор Татарченко розкрив таємницю хіта Поплавського
14 липня, 18:48

Економіка

Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua