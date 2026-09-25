Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

НБУ виступив із роз'ясненням про блокування застав банками

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НБУ виступив із роз'ясненням про блокування застав банками
НБУ відкинув автоматичні відмови банків у проведенні застав до Вищого антикорупційного суду
фото: НБУ

Регулятор наголосив, що сам факт внесення коштів у кримінальному провадженні або статус політично значущої особи не дає підстав автоматично блокувати операцію

Національний банк України заявив, що не надавав банкам вказівок чи рекомендацій автоматично відмовляти у проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду. Кожен такий платіж фінустанова має оцінювати окремо з урахуванням походження коштів та інших обставин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Національного банку України.

Регулятор зазначив, що взяв до відома рішення Вищого антикорупційного суду, про яке 25 вересня повідомили медіа. Після отримання та ознайомлення із судовим рішенням НБУ пообіцяв відреагувати в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

Водночас у Нацбанку окремо пояснили свою позицію щодо проведення банками операцій із внесення застав. «Національний банк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов’язкового проведення таких операцій», – йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що рішення щодо кожної конкретної операції банк має ухвалювати самостійно після її аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Водночас такий підхід не дозволяє банкам ігнорувати вимоги фінансового моніторингу або без достатніх підстав відмовляти клієнтам в обслуговуванні.

Сам факт внесення коштів як застави у кримінальному провадженні, за поясненням НБУ, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не може бути підставою для відмови в обслуговуванні.

Перед проведенням платежу банк має проаналізувати його учасників та обставини. Зокрема, йдеться про джерела походження коштів, фінансовий стан платника та зв'язок між заставодавцем і людиною, за яку вноситься застава.

Також банк має врахувати історію відносин із клієнтом і походження безготівкових коштів незалежно від того, як довго вони перебували на рахунку. У випадку з готівкою необхідно встановлювати джерела її походження незалежно від наявності відповідної інформації у декларації НАЗК.

Національний банк уже аналізує практику проведення таких операцій українськими банками. Найближчим часом регулятор планує надати фінустановам додаткові роз'яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу під час внесення застав.

Питання банківського контролю за коштами, які вносяться як застави у справах ВАКС, загострилося після низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, у серпні НАБУ та САП повідомили про операцію «Форест Гамп». За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн, які згодом були використані для внесення застави за колишнього міністра Германа Галущенка. У справі також досліджуються операції, проведені через банківську систему.

Безпосередньо нинішній заяві Нацбанку передувало рішення Вищого антикорупційного суду щодо застави за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Її захист заявив, що банки та платіжні сервіси відмовляються проводити платежі для внесення визначеної судом застави.

ВАКС задовольнив скаргу захисту та зобов'язав Національний банк перевірити відмови банків. Суд також зажадав надати інформацію про листи та рекомендації НБУ фінустановам щодо операцій із призначенням платежу «застава». Після цього регулятор публічно наголосив, що не давав банкам вказівок автоматично відмовляти у проведенні таких операцій.

Читайте також:

Теги: НБУ Нацбанк корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різниця в обсязі пального між бензином, дизелем та автогазом перевищує 20 літрів
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
4 вересня, 11:00
Кравченко зазначив, що детективи також забрали нові порожні конверти
Сертифікати на 200 тис. грн: Кравченко розповів, що НАБУ вилучило у нього під час обшуків
7 вересня, 18:34
Прем'єр пояснив, що буде з грошима ЄС на тлі корупційних скандалів в Україні
Прем’єр відповів, чи втратить Україна гроші ЄС через корупційні скандали 
13 вересня, 10:00
За версією генпрокурора, Кривонос у 2008 році міг вдатися до підроблення офіційних документів
Генпрокурор оприлюднив підозру директору НАБУ Кривоносу
14 вересня, 13:30
Для звільнення генерального прокурора необхідна згода парламенту
Генеральний прокурор може втратити посаду вже завтра: що вирішив комітет Ради
14 вересня, 13:57
За версією слідства, до організації схеми причетні керівники відомої бізнес-групи
НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн
15 вересня, 13:21
Суд звернув увагу на логіку його слів, після чого Кропива зробив нову заяву
Кропива неочікувано змінив позицію стосовно записів НАБУ, зробивши нову заяву в суді
15 вересня, 12:05
Кравченко після звільнення з посади генерального прокурора продовжує залишатися прокурором Офісу генпрокурора
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції
21 вересня, 16:55
Національний банк оновив офіційний курс валют на 17 вересня 2026 року
Курс валют 17 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
17 вересня, 09:23

Суспільство

НБУ виступив із роз'ясненням про блокування застав банками
НБУ виступив із роз'ясненням про блокування застав банками
Борги українців за воду зросли. Де ситуація найгірша
Борги українців за воду зросли. Де ситуація найгірша
Поліг на покровському напрямку. Згадаймо Романа Григор’єва
Поліг на покровському напрямку. Згадаймо Романа Григор’єва
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2026: традиції та молитва
Кабмін призначив заступника міністра внутрішніх справ
Кабмін призначив заступника міністра внутрішніх справ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua