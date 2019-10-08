Міжнародні резерви України скоротилися у вересні, - Нацбанк



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Динаміку резервів упродовж місяця визначали операції з управління державним боргом, сприятлива ситуація на валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів

Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 мільярд 438 мільйонів доларів США (в еквіваленті).

Про це повідомив 7 жовтня Національний банк України.

«У вересні вони зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом», – вказує регулятор і додає, що динаміку резервів упродовж місяця визначали операції з управління державним боргом, сприятлива ситуація на валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів.

«Загалом за минулий місяць уряд і Національний банк сплатили за обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті 1 973,8 мільйона доларів США (в еквіваленті). З цієї суми 1 223,7 мільйона доларів США спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій, 560,9 мільйона доларів США було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решту коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення урядом облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, на суму 546,9 мільйона доларів США», – ідеться в повідомленні.

Також, за даними НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку «зумовлена насамперед двома новими фундаментальними факторами – стійким припливом коштів нерезидентів у гривневий державний борг та рекордним зростанням врожайності зернових в Україні».

«Ці фактори забезпечили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у вересні і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви на 930,3 мільйона доларів США. Зокрема, 650,3 мільйона доларів США було куплено під час здійснення інтервенцій за єдиним курсом та 280 мільйонів доларів США – з вибору найкращого курсу. Валютних інтервенцій з продажу валюти упродовж місяця Національний банк не здійснював», – вказано в повідомленні.