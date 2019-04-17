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    Економіка та фінанси

    На будівництво нового аеропорту уряд виділив 200 мільйонів

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    На будівництво нового аеропорту уряд виділив 200 мільйонів

    «Придніпров'я» стане першим аеропортом, побудованим в Україні після відновлення незалежності

    Кабінет міністрів перерозподілив фінансування за програмою «Проектування і будівництво аеропорту «Придніпров'я», виділивши 200 мільйонів гривень на розробку проектної документації Державному агентству інфраструктурних проектів.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Як наголошується в пояснювальній записці до відповідної постанови Кабміну, «Укрінфрапроект» володіє достатніми компетенціями щодо реалізації проектів будівництва/реконструкції аеропортів за рахунок державних коштів в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

    У 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

    Перший транш становитиме 200 млн грн, а реалізувати проект мають намір протягом двох років.

    Загальна сума, необхідна для реалізації проекту - 1 мільярд гривень.

    Селище Солоне знаходиться в 30 км по прямій від центру Дніпра, і в 40 км - від центру Запоріжжя. У 5 км від Солоного проходить автодорога H-08, яка була капітально відремонтована на ділянці Дніпро-Запоріжжя.

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