На Івано-Франківщині минулого місяця зменшилась заборгованість за газ

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Зменшення боргів за газ серед клієнтів ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» пов’язане із скороченням використання блакитного палива

Станом на 1 травня споживачі газу заборгували ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» 254 млн грн. Найбільший сукупний борг за газ традиційно залишається за населенням області. Неплатежі побутових споживачів сягають 254,2 млн грн. І це при тому, що 60% споживачів газу отримують державну допомогу. Субсиденти та пільговики заборгували за газ 106 млн грн.

«Невчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Адже через відсутність коштів наше товариство не може своєчасно розрахуватись з його власником - НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ та оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів», - сказала начальник відділу розрахунків «Івано-Франківськгаз Збуту» Оксана Крамаренко.

За даними обліку компанії, ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ переважно власники великих приватних будинків. Споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.

Що стосуються злісних боржників, то згідно чинного законодавства, компанія-постачальник газу змушена відключати їх від газопостачання. Першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. За чотири місяці цього року було вручено вдвічі більше попереджень, ніж в аналогічний період 2017 року - 5904 повідомлень на загальну суму заборгованості 18 млн грн.

Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, відбувається припинення газопостачання, а справи передаються до суду. Впродовж 2018 року було відключено 549 домогосподарств із загальним боргом на суму 4.5 млн грн. Після відключення майже 90% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів.

Якщо споживач не може оплати усю суму заборгованості, кажуть газовики, він має право укласти договір реструктуризації.

Для недопущення подальшої заборгованості, клієнту, який має складне фінансове становище, необхідно звернутися до органів соціального захисту для призначення державної допомоги.