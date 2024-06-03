Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня

В «Укренерго» зауважили, що від сьогодні протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень

Кудрицький: Дефіцит, якого всі були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки вимкнення світла будуть застосовуватися протягом всієї доби. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері «Суспільного».

«На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим, ситуація буде визначатися трьома основними факторами. Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.

Друге – це два обстріли, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього. І третій фактор – це досить висока температура повітря. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування», – пояснив Кудрицький.

За його словами, дефіцит, якого мешканці були позбавлені протягом кількох днів минулого тижня, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Голова правління наголошує, що дефіцит «не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього (03 червня - ред.) дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень».

Кудрицький зауважує, що найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години. Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і «фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».

Нагадаємо, за останні три місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн, тенденція з їх накопиченням негативна. Про це під час засідання Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів член Правління НЕК «Укренерго» Олег Скрипник. «Укренерго» сподівається направити 2 млрд грн на погашення боргів балансуючого ринку електроенергії.

До слова, ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту збільшити допомогу Україні у відновлення енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

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