Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«КДБ фіксував все». Архів СБУ пояснив, де можна побачити усі документи про аварію на Чорнобильській АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«КДБ фіксував все». Архів СБУ пояснив, де можна побачити усі документи про аварію на Чорнобильській АЕС
Документи, які стосуються катастрофи на Чорнобильській АЕС, повністю розсекречені
фото «Главком»

Керівник архіву СБУ: «Все, що відбувалося у Прип’яті, КДБ фіксував, починаючи з етапу будівництва Чорнобильської АЕС»

Керівник архіву СБУ Андрій Когут повідомив, що у виданих архівом СБУ книжках про Чорнобиль зібрано до пів тисячі документів. Вони висвітлюють історію АЕС від її побудови і до 1991 року.  З цих документів можна дізнатися  про рівень контролю з боку КДБ за суспільством у СРСР.

У інтерв'ю «Главкому» Когут розповів, що ці документи збережені і завдяки ним ми можемо бачити, як КДБ фіксував, хто живе у Прип’яті, скільки націоналістів, скільки євреїв, хто веде листування з закордоном, хто випиває тощо.

«За цими документами можна подивитися, як жило зразкове соціалістичне містечко і як КДБ фіксував це життя. КДБ стежив за всіма процесами, починаючи від етапу будівництва, хто був серед будівельників, скільки з них були раніше засуджені за різні антирадянські заклики та дії, чи були в когось у родині депортовані. Ці факти показують рівень контролю з боку КДБ за суспільством», – пояснив архіваріус.

Очільник Архіву СБУ наголосив, що це не увійшло до серіалу про Чорнобиль від HBO, бо воно і не могло увійти, оскільки фільм побудований на історіях людей. І навантажувати його важливими, з точки зору дослідника, але не для глядача, моментами буде переобтяженням. Проте, на думку Когута, серіал достатньо близький до реальності. «Звісно, слід зважати, що це художній серіал і у ньому є невеликі погрішності. Та загалом атмосферу він передає», – зазначив експерт.

Когут зауважив, що деталі, згадані у серіалі, дійсно підтверджуються документами.

«Пам'ятаєте, був момент, коли вбивали тварин? І солдат заходить до хліва, а там  жінка доїть корову? Жінка йому й каже: «Ви не вбили нас голодом, ми вижили, а хочете зараз?». Не факт, що саме такий діалог справді відбувався, але по Києву КДБ фіксував листівки, у яких було написано, що аварію на ЧАЕС влаштовано спеціально, щоби убити всіх українців як не голодом, то атомом. Вочевидь, через брак інформації такі чутки ходили. А сцена з коровою – художнє опрацювання того, що насправді було зафіксовано КДБ», – пояснив Когут.

Очільник архіву розповів, що книгу архівних документів про Чорнобиль неможливо купити, але в електронному форматі її можна безкоштовно завантажити з сайту архіву СБУ. «Книга видана за кошт Інституту національної пам’яті. Вона не для широкого загалу, а швидше для дослідників», – додав Когут.

Нагадаємо, у  Верховній Раді днями представили основні положення стратегії розвитку Чорнобильської зони до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабінет Міністрів України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Раніше повідомлялося, рейдові групи з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП «Ліси України» виявили незаконні вирубки дерев у Чорнобильській зоні. Завдані збитки оцінюються у 70 млн грн, а за рік вони сягають мільярда

До слова, у 7-му річницю Чорнобильської катастрофи, Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». 

Читайте також: Медведчук і КДБ, вбивство Івасюка та прохання Жириновського. Інтерв'ю з директором архіву СБУ

Теги: Чорнобильська АЕС Енергоатом документи Чорнобильська зона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони роз’яснило, що пропускна здатність ТЦК залежить від населеного пункту та кількості працівників
Скільки людей київські ТЦК можуть прийняти за день: відповідь Міноборони
16 травня, 08:48
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
23 травня, 19:31
Українці мали змогу в’їжджати до Ірландії з простроченими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
6 червня, 14:36
Видавець уже пройшов медичну комісію і отримав необхідні для служби документи
Відомий український видавець мобілізувався до ЗСУ
17 травня, 03:51
Директора музею мобілізували під час візиту до Львова. Тоді чоловік прибув на міжнародний форум із збереження культурної спадщини
Пробув на фронті всього 19 днів: трагічна історія директора Чернігівського музею
1 червня, 18:22
За два дні до набрання чинності нового мобілізаційного закону Кабмін видав постанову, якою розширив дію закону, чим порушив права військовозобов’язаних
Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката
4 червня, 14:26
Прикордонники закликали громадян з лояльністю ставитися до роботи ДПСУ та дотримуватися законодавства
У Карпатах посилюється робота ДПСУ: прикордонники дали пояснення
6 червня, 14:47
За місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми провели 31 обшук на території міста Києва, Львівської та Донецької областей
Екснардепка організувала виробництво фіктивних довідок: їй оголошено про підозру
7 червня, 13:02
До 1991 року архів КДБ в Україні був складовою частиною всієї системи КДБ
Керівник архіву СБУ розказав, які документи КДБ вивозило у Москву на початках Незалежності
Вчора, 19:29

Суспільство

Порошенко нагадав українцям, що трапилося хорошого з ними сім років тому
Порошенко нагадав українцям, що трапилося хорошого з ними сім років тому
Змінено графіки відключень світла 11 червня
Змінено графіки відключень світла 11 червня
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії
«КДБ фіксував все». Архів СБУ пояснив, де можна побачити усі документи про аварію на Чорнобильській АЕС
«КДБ фіксував все». Архів СБУ пояснив, де можна побачити усі документи про аварію на Чорнобильській АЕС
Зброя від США: «Азов» підтвердив зняття заборони на отримання допомоги
Зброя від США: «Азов» підтвердив зняття заборони на отримання допомоги
Розсекречена історія Голодомору. Архів СБУ оприлюднив нові деталі справи «Особняк»
Розсекречена історія Голодомору. Архів СБУ оприлюднив нові деталі справи «Особняк»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
17K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп
7408
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
7337
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
5729
Відставка Найєма: що стало причиною

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua