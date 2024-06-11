«КДБ фіксував все». Архів СБУ пояснив, де можна побачити усі документи про аварію на Чорнобильській АЕС

Керівник архіву СБУ: «Все, що відбувалося у Прип’яті, КДБ фіксував, починаючи з етапу будівництва Чорнобильської АЕС»

Керівник архіву СБУ Андрій Когут повідомив, що у виданих архівом СБУ книжках про Чорнобиль зібрано до пів тисячі документів. Вони висвітлюють історію АЕС від її побудови і до 1991 року. З цих документів можна дізнатися про рівень контролю з боку КДБ за суспільством у СРСР.

У інтерв'ю «Главкому» Когут розповів, що ці документи збережені і завдяки ним ми можемо бачити, як КДБ фіксував, хто живе у Прип’яті, скільки націоналістів, скільки євреїв, хто веде листування з закордоном, хто випиває тощо.

«За цими документами можна подивитися, як жило зразкове соціалістичне містечко і як КДБ фіксував це життя. КДБ стежив за всіма процесами, починаючи від етапу будівництва, хто був серед будівельників, скільки з них були раніше засуджені за різні антирадянські заклики та дії, чи були в когось у родині депортовані. Ці факти показують рівень контролю з боку КДБ за суспільством», – пояснив архіваріус.

Очільник Архіву СБУ наголосив, що це не увійшло до серіалу про Чорнобиль від HBO, бо воно і не могло увійти, оскільки фільм побудований на історіях людей. І навантажувати його важливими, з точки зору дослідника, але не для глядача, моментами буде переобтяженням. Проте, на думку Когута, серіал достатньо близький до реальності. «Звісно, слід зважати, що це художній серіал і у ньому є невеликі погрішності. Та загалом атмосферу він передає», – зазначив експерт.

Когут зауважив, що деталі, згадані у серіалі, дійсно підтверджуються документами.

«Пам'ятаєте, був момент, коли вбивали тварин? І солдат заходить до хліва, а там жінка доїть корову? Жінка йому й каже: «Ви не вбили нас голодом, ми вижили, а хочете зараз?». Не факт, що саме такий діалог справді відбувався, але по Києву КДБ фіксував листівки, у яких було написано, що аварію на ЧАЕС влаштовано спеціально, щоби убити всіх українців як не голодом, то атомом. Вочевидь, через брак інформації такі чутки ходили. А сцена з коровою – художнє опрацювання того, що насправді було зафіксовано КДБ», – пояснив Когут.

Очільник архіву розповів, що книгу архівних документів про Чорнобиль неможливо купити, але в електронному форматі її можна безкоштовно завантажити з сайту архіву СБУ. «Книга видана за кошт Інституту національної пам’яті. Вона не для широкого загалу, а швидше для дослідників», – додав Когут.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями представили основні положення стратегії розвитку Чорнобильської зони до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабінет Міністрів України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Раніше повідомлялося, рейдові групи з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП «Ліси України» виявили незаконні вирубки дерев у Чорнобильській зоні. Завдані збитки оцінюються у 70 млн грн, а за рік вони сягають мільярда

До слова, у 7-му річницю Чорнобильської катастрофи, Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».

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