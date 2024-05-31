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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року
З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень
фото: 92 ОШБР

Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі і техніці та підтримку з повітря. Сили оборони тримають противника під вогневим контролем, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один засіб ППО, дві артилерійські системи та один район зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку

Протягом доби відбулися два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників. 

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, М’ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито спробу противника атакувати позиції у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Кількість атак агресора за сьогодні зросла до 11. Наші захисники зупинили вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Роздолівки. Водночас у зазначених районах ще тривають три боєзіткнення. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку

Відбулося дев’ять бойових зіткнень. Захисниками України відбито вісім спроб російських окупантів атакувати поблизу населених пунктів Калинівка, Білогорівка, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр. Ситуація напружена. Наші підрозділи проводять активні заходи для посилення стійкості оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські загарбники здійснювали 21 спробу відтіснити наших захисників із займаних позицій. Не мали успіху дев’ять атак противника з району населеного пункту Очеретине. Крім того, наші воїни відбили вісім штурмів поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Уманського. Ще по два бойові зіткнення продовжуються неподалік від Сокола й Очеретиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Із них чотири ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Триває відбиття ще однієї російської атаки поблизу Урожайного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Зупинено атаку окупантів від Зайцевого в бік Курдюмівки, втрат позицій тут також не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Обстановка залишається напруженою. З початку доби підрозділи Сил оборони ставали на заваді 21 атаці ворога. Успішно відбито 17 штурмових дій поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного. Водночас противник не полишає спроб протиснути наші оборонні рубежі в районі Красногорівки, де відбуваються ще чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Кількість штурмових спроб противника зросла до п’яти. Було відбито дві атаки в районі Малої Токмачки. Відбуваються бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Наші війська проводять заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Відбито вісім спроб ворога відтіснити наші підрозділи на плацдармах на лівому березі Дніпра, неподалік від Кринок. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року фото 11
фото: deepstatemap.live

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

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Теги: авіація повітря озброєння

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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року
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