Ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому: що зміниться

Радник прем’єр-міністра України з питань енергетики пообіцяв, що тривалість відключень вирівняється

З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в етері Київ24 розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Радник зауважив, що атомний блок, який перебував у ремонті, ввели в експлуатацію на два тижні раніше запланованої дати. «Це додало системі 1000 МВт. Це дуже суттєва цифра, яка допомогла на вихідні уникнути обмежень. Проте вчора ввечері Укренерго впродовж однієї години залучали аварійну допомогу від сусідів, щоб виконати обіцянку і не застосовувати графіки обмежень, щоб не в значному обсязі, але такі графіки запровадити», – зазначив Бойко.

Радник прем’єр-міністра України з питань енергетики наголосив, що тривалість відключень вирівняється, адже планують віднімати обсяг електрики в критичної інфраструктури. «Ми з доступної електроенергії по країні будемо віднімати обсяг електрики, яка йде на критичну інфраструктуру. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а, наприклад 70%, але вони будуть доведені до споживачів. Таким чином тривалість відключення має вирівнятися», – пояснив Бойко.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на 7 червня, внаслідок російських атак зруйновано або пошкоджено 73% теплових електростанцій (ТЕС).

За словами Шмигаля, внаслідок обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані та 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють.

Прем'єр-міністр додав, що наразі уряд працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.