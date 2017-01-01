В окупованому Криму зафіксували незаконну роботу компаній Adidas і Puma

Робота вказаних іноземних компаній в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН

В Криму зафіксовано незаконну діяльність низки міжнародних компаній. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Як зазначають у міністерстві, в ході моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території виявлено факти здійснення діяльності німецьких компаній DHL Express, Adidas AG, Puma SE на



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Робота вказаних іноземних компаній в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН

В Криму зафіксовано незаконну діяльність низки міжнародних компаній. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Як зазначають у міністерстві, в ході моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території виявлено факти здійснення діяльності німецьких компаній DHL Express, Adidas AG, Puma SE на території Кримського півострову.

«Робота вказаних іноземних компаній (DHL Express, Adidas AG, Puma SE) в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262 від 27 березня 2014 року, та порушує встановлені Європейським союзом обмежувальні заходи (санкцій) проти Російської Федерації, що визначені рішенням Ради Європи 2014/386/CFSP ВІД 23 червня 2014 року щодо обмежувальних заходів у зв’язку з незаконною анексією Криму та Севастополя», — йдеться у повідомленні.

МТОТ вже звернулося до відповідних органів влади щодо необхідністі вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів України.