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Уряд компенсує аграріям кошти, витрачені на розмінування земель

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд компенсує аграріям кошти, витрачені на розмінування земель
На переконання прем'єра, це дасть змогу аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку
фото: Latifundist.com

Кабмін запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі

Кабмін затвердив порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження та розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах по всьому світу», – заявив очільник уряду.

За його словами, аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі.

«Своєю чергою держава буде компенсувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах», – зазначив прем'єр.

На його переконання, це дасть змогу аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку.

Нагадаємо, штучний інтелект залучать до розмінування України.

Очікується, що Palantir AIP, наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою у відомстві вбачають розмінування території швидше та з меншими витратами.

Стало відомо, що австралійський багатій подарує Україні мільйони доларів для розмінування полів.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко подякував фонду Форреств за підтримку. Сам залізорудний магнат наголосив, що майже мільйон людей у сільськогосподарському секторі України втратили кошти для існування після початку бойових дій.

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Теги: міністр ринок розмінування держава штучний інтелект Денис Шмигаль блокада

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