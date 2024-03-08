Уряд компенсує аграріям кошти, витрачені на розмінування земель

На переконання прем'єра, це дасть змогу аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку

Кабмін запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі

Кабмін затвердив порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження та розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах по всьому світу», – заявив очільник уряду.

За його словами, аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі.

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«Своєю чергою держава буде компенсувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах», – зазначив прем'єр.

На його переконання, це дасть змогу аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку.

Нагадаємо, штучний інтелект залучать до розмінування України.

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