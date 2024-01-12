Підтримка сільського господарства: на яку суму видали кредитів для аграріїв

З початку нового 2024 року 118 агрогосподарств вже отримали 756,2 мільйонів гривень банківських кредитів на розвиток

Міністерство аграрної політики та продовольства України поширили дані стосовно обсягу кредитів, які виділили на підтримку розвитку сільського господарства.

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Лише за січень 2024 року 118 агрогосподарств отримали понад 756,2 млн грн банківських кредитів. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 66 господарств профінансовано на 245,7 мільйонів гривень.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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Київська – 355,6 млн грн виділено для 9 підприємств; Чернігівська – 117 млн грн – 10; Харківська – 60,1 млн грн – для 7; Львівська – 55,5 млн грн – для 10; Вінницька – 37,4 млн грн – для 10.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства трьох областей:

Харківська – 60,1 млн грн виділено для 7 господарств; Львівська – 54,7 млн грн – для 7; Вінницька – 35,8 млн грн – для 5.

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

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