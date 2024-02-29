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Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну
Спікер Палати представників Майк Джонсон поклався на процедурний крок, який вимагав значної підтримки демократів для проходження
фото: Reuters

Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою

Контрольована республіканцями Палата представників США у четвер схвалила законопроєкт, спрямований на запобігання частковому припиненню роботи уряду і направила його для розгляду в Сенат, де більшість становлять демократи, менш ніж за два дні до того, як закінчиться фінансування деяких федеральних агентств, повідомляє Reuters.

«Законодавство, яке підтримали на голосуванні в нижній палаті 320 конгресмени проти 99, переносить два дедлайни (щодо ухвалення бюджетних законопроєктів – ред.) на 8 та 22 березня», – зазначається в повідомленні.

Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, спікер палати республіканець Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою, яка вимагала підтримки двох третин голосів для ухвалення.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер висловив сподівання, що його палата ухвалить законопроєкт у четвер ввечері і передасть його на підпис президенту Джо Байдену.

Цей тимчасовий захід, вже четвертий за ліком, необхідний для забезпечення роботи федеральних установ у фінансовому році, що розпочався 1 жовтня, має на меті дати Палаті представників і Сенату час для ухвалення 12 законопроектів про асигнування для фінансування уряду.

Спікер Палати представників Майк Джонсон знову поклався на процедурний крок, який вимагав значної підтримки демократів для проходження. Це може розлютити консерваторів, які дотримуються жорсткої лінії.

Раніше повідомлялося, що республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні. 

Як відомо, Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

Теги: бюджет фінансування президент законопроєкт

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