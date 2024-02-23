Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина викрила мережу китайських шпигунів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина викрила мережу китайських шпигунів

Національна розвідувальна організація Туреччини заарештувала низку підозрюваних за звинуваченням у передачі Китаю відомостей про організації уйгурів

Національна розвідувальна організація Туреччини (MİT) заарештувала в Стамбулі шістьох підозрюваних за звинуваченням у передачі Китаю інформації про організації уйгурів. Про це пише видання TRT.

Прокуратура Стамбула в рамках свого розслідування визначила, що група із семи осіб збирала інформацію про турецьких громадян уйгурського походження, які проживають у країні, а також про деякі асоціації та організації. 

Керівництво MİT вирішило затримати підозрюваних за звинуваченням у передачі зібраної інформації розвідці Китаю. Внаслідок спецоперації поліції було затримано шістьох людей. Ще один перебуває у розшуку.

Китай з 2017 року звинувачують у реалізації політики репресій щодо мусульманського населення та інших етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

За даними міжнародних організацій понад 2 млн осіб, головним чином уйгури та казахи, перебувають у «таборах перевиховання», де зазнають примусової праці, жорстокого поводження та тортур.

Китайська влада відкидає звинувачення, стверджуючи, що люди в таборах –  «екстремісти» і потребують «перевиховання».

Нагадаємо, у США конфіскували тисячі автомобілів бренду Porsche, Bentley і Audi після того, як концерн Volkswagen, який володіє Porsche, виявив деталь китайського виробника, який, ймовірно, порушував закони про застосування примусової праці. Про це пише Financial Times. За даними джерел видання, автовиробник відклав постачання до кінця березня.

Читайте також: Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
Теги: Туреччина імпорт закон партії розслідування влада населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка України – це складний механізм з великою кількістю малорентабельних підприємств, але важливих виробників проміжної продукції
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
27 сiчня, 15:20
МЗС очолить віцеспікер парламенту Міхай Попшой
Глава МЗС Молдови подав у відставку: стало відоме ім'я наступника
24 сiчня, 12:48
Влада Греції не реагує на вимоги фермерів
Солідарні із Францією та Німеччиною: фермери у Греції перекрили низку доріг тракторами
25 сiчня, 12:24
У Стамбулі затримали терористів, які стріляли у церкві
Стрілянина у церкві у Стамбулі: правоохоронці назвали винних
29 сiчня, 08:18
Депутатку з Латвії звинуватили у багаторічному шпигунстві на користь Росії
Латвійську євродепутатку викрито у шпигунстві на користь РФ: Politico дізналось, що її чекає
30 сiчня, 10:20
Звільнення Романа Семенченка пов'язане зі стеженням за редакцією Bihus.Info
«Як мінімум – на передову». СБУ обіцяє наслідки для співробітників, які стежили за журналістами
5 лютого, 22:54
Окупанти обстріляли центр Херсона, є жертви
Масована атака «Шахедів» на Криворіжжя та удар по центру Херсона: ситуація в регіонах
3 лютого, 15:38
Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук
Як змінився рівень довіри до президента та міністрів – опитування
7 лютого, 16:06
У банку уточнили, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або Євро, а відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
20 лютого, 16:08

Політика

МВФ підтвердив виділення нового траншу допомоги Україні
МВФ підтвердив виділення нового траншу допомоги Україні
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
Туреччина викрила мережу китайських шпигунів
Туреччина викрила мережу китайських шпигунів
Надання Україні далекобійних ракет Atacms. Білий дім зробив заяву
Надання Україні далекобійних ракет Atacms. Білий дім зробив заяву
США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів – Reuters
США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів – Reuters
Макрон збере лідерів Європи, щоб обговорити допомогу Україні
Макрон збере лідерів Європи, щоб обговорити допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
32K
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
23K
Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову
21K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
11K
Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують
9038
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією

Новини

Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Вчора, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Вчора, 13:50

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua