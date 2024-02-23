Туреччина викрила мережу китайських шпигунів

Національна розвідувальна організація Туреччини заарештувала низку підозрюваних за звинуваченням у передачі Китаю відомостей про організації уйгурів

Національна розвідувальна організація Туреччини (MİT) заарештувала в Стамбулі шістьох підозрюваних за звинуваченням у передачі Китаю інформації про організації уйгурів. Про це пише видання TRT.

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Прокуратура Стамбула в рамках свого розслідування визначила, що група із семи осіб збирала інформацію про турецьких громадян уйгурського походження, які проживають у країні, а також про деякі асоціації та організації.

Керівництво MİT вирішило затримати підозрюваних за звинуваченням у передачі зібраної інформації розвідці Китаю. Внаслідок спецоперації поліції було затримано шістьох людей. Ще один перебуває у розшуку.

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Китай з 2017 року звинувачують у реалізації політики репресій щодо мусульманського населення та інших етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

За даними міжнародних організацій понад 2 млн осіб, головним чином уйгури та казахи, перебувають у «таборах перевиховання», де зазнають примусової праці, жорстокого поводження та тортур.

Китайська влада відкидає звинувачення, стверджуючи, що люди в таборах – «екстремісти» і потребують «перевиховання».

Нагадаємо, у США конфіскували тисячі автомобілів бренду Porsche, Bentley і Audi після того, як концерн Volkswagen, який володіє Porsche, виявив деталь китайського виробника, який, ймовірно, порушував закони про застосування примусової праці. Про це пише Financial Times. За даними джерел видання, автовиробник відклав постачання до кінця березня.